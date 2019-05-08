У войны не женское лицо

Источник материала: Единство

Я хочу рассказать о женщинах-архивистах, которые прошли всю войну. Вот как началась война для жительницы Борисова Любови Дорофеевны Филоновой (Демидовой).

В 1941 году она заканчивала физкультурно-педагогическое училище, сдавала последние экзамены и получила распределение на работу преподавателем физкультуры в среднюю школу. Все изменила война, и молодая Люба пошла работать в госпиталь, стала медицинским работником. С первых дней призыва в госпитале началась учеба; занимались политической, строевой и огневой подготовкой, учились владеть винтовкой, противогазом, гранатой. Ради спасения раненых она сдавала кровь, проявляла заботу, внимание. Помогла сотням раненых бойцов остаться в живых, вернуться в боевой строй. Всю войну находилась в действующей армии на Центральном, Сталинградском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

С передвижным госпиталем №2654 Любовь Дорофеевна прошла трудный путь до Берлина. И только большой патриотизм, молодой задор и личное мужество позволяли преодолевать все трудности.

За храбрость, мужество, стойкость, проявленные в борьбе с фашизмом, Л.Д. Филонова удостоена правительственных наград: орденов Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Мечтала учиться и Валентина Викторовна Лемещенко (Лысковец), но когда началась война, в неполные 16 лет она оказалась на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории в г. Борисове. С августа 1942 года включилась в деятельность борисовского патриотического подполья, устроившись на работу в диспетчерскую службу железной дороги. Там она ежедневно, с риском для жизни, добывала сведения о направлении движения вражеских поездов и подкладывала мины к цистернам поездов.

За боевые заслуги В.В. Лемещенко награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.

На второй день войны была призвана в ряды Советской Армии Анна Ивановна Малофеева. Служила в медсанбате 120-й стрелковой дивизии старшей операционной сестрой. Задача медсанбата состояла в оказании своевременной и качественной помощи раненым воинам. Раненых размещали в брезентовых палатках, а операционные оборудовали в жилых и нежилых деревянных и кирпичных строениях. Медсанбату приходилось работать под обстрелами и вражескими бомбежками. Женщины-медработники трудились день и ночь, спасая раненных в боях солдат. Война для А.И. Малофеевой закончилась под Прагой в Чехословакии. За участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждена орденами Красной Звезды, Отечественной вой-ны 2-й степени, медалью «За боевые

заслуги».

У каждой из этих женщин была своя дорога на фронт, но их объединяло одно — желание спасти Родину, защитить ее от немецких оккупантов. И они справились, проявили себя как отважные и выносливые воины.

Многие из них уже давно ушли из жизни, но у нас осталось чувство признательности и горячей благодарности за то, что они сделали для Победы, для будущих поколений.

И мы должны помнить тех, кто защищал Родину. Пока мы помним и передаем память о той войне своим детям, мы будем жить в мире.