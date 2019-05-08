ПОВЕРЬ В МЕЧТУ…

Источник материала: Единство

Родившись в крестьянской семье в январе 1923 года в небольшой деревушке Круглое Неманицкого сельсовета, Иван Шишло с детства мечтал стать учителем. Поэтому после окончания семилетки, не раздумывая, поступил в Борисовское педучилище.

Летом 1940 года выпускника училища направили по распределению на работу на Гомельщину. Там ему предложили должность учителя истории в Бобриковской семилетней школе Копаткевичского района. Но долго поработать молодому специалисту не пришлось, потому что 22 июня 1941 года началась война, и юношу призвали на воинскую

службу.

Находясь в рядах Красной Армии, Иван Шишло поступил в Тамбовское военное пехотное училище. Ввиду того, что вероломное нападение фашистов на нашу страну позволило им с самого начала войны стремительно продвигаться на восток, обучение курсантов военного училища, эвакуированного в Семипалатинск, было организовано по сокращенной программе. И уже в декабре 1941 года новоиспеченный лейтенант Иван Шишло направляется на защиту Москвы, к которой рвались орды фашистских захватчиков.

Восемнадцатилетним юношей в должности командира взвода Иван Шишло принял боевое крещение, после чего ему приходилось не один раз участвовать в ожесточенных кровопролитных сражениях. И уже в 1942 году за проявленное в боях с врагом мужество и героизм лейтенант Иван Шишло был награжден медалью «За отвагу».

Как отмечали позже участвовавшие в кровопролитных боях по защите Москвы бойцы Красной Армии, командирам-пехотинцам в тех условиях «отпускалось на жизнь», как правило, не более двух-трех недель. Вот и командир взвода Иван Шишло в августе 1943 года в ходе наступательной операции на подступах к городу Ельня получил тяжелейшее ранение в правый плечевой сустав, после чего на протяжении более чем восьми месяцев ему пришлось лечиться и проходить реабилитацию в военных госпиталях. После выздоровления участвовал в освобождении от немецких оккупантов Украины и Румынии. Светлый День Победы встретил в столице Австрии – Вене, уже в звании капитана.

Оставаясь верным своей давнишней мечте, Иван Григорьевич в 1946 году демобилизовался из армии, вернулся в родную Беларусь и поступил на исторический факультет Белгосуниверситета имени Ленина. После успешного завершения учебы в 1951 году был направлен на работу учителем истории в город Лоев Гомельской области. А через два года получил назначение на должность директора средней школы №2 города Рогачева, коллектив которой возглавлял на протяжении трех десятилетий. А выйдя на заслуженный отдых, Иван Григорьевич еще свыше десяти лет продолжал работать учителем истории.

Осуществив свою детскую мечту, И.Г. Шишло более полувека добросовестно трудился на ниве образования. За эти годы талантливый педагог дал путевки в жизнь десяткам тысяч учеников, добился заслуженного признания и уважения среди коллег, руководства и простых жителей города Рогачева. За успехи в работе по развитию народного образования и активное участие в общественно-политической жизни в мае 1979 года Иван Григорьевич Шишло был награжден нагрудным знаком «Выдатнік народнай асветы», а еще через 10 лет ему было присвоено высокое звание «Отличник просвещения

СССР».

Находясь на пенсии, Иван Григорьевич по-прежнему продолжал вести активный образ жизни, участвуя в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Поэтому неудивительно, что накануне Дня Победы 2016 года за особые заслуги в годы Великой Отечественной войны, успехи в педагогической деятельности и большой личный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи Рогачевщины ему было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Рогачевского района».

Вместе с женой Аллой Игнатьевной Иван Григорьевич вырастил и воспитал сына Александра, который последовал примеру отца и стал историком, а также дочку Веру, окончившую биологический факультет Белгосуниверситета. Он – дедушка четырех внуков и трех правнуков.

В настоящее время ветеран труда и Великой Отечественной вой-ны проживает у сына в городе Гродно. Несмотря на преклонный возраст, полковник в отставке, можно сказать, по-прежнему остается в строю. Он принимает активное участие в работе ветеранской организации Ленинского района областного центра, встречается с учащимися и педагогами средней школы №16 города

Гродно.

Не забывают своего почетного гражданина, ветерана войны и труда и жители Рогачева. Администрация отдела образования, совет ветеранов СШ №2 поздравляют Ивана Григорьевича со знаменательными датами в жизни самого ветерана, города и

страны.

На встречи с молодежью, а также в светлый день Великой Победы и в День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Иван Григорьевич надевает свой парадный мундир полковника Вооруженных Сил, который, кроме медали «За отвагу», украшают орден Отечественной войны первой степени, медаль «За победу над Германией» и многие юбилейные медали.