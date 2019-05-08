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Память хранит имена героев

09.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство


На сельском кладбище д. Холхолица на братской могиле возвышается мраморный обелиск. Одна из 17 надписей — «Старший лейтенант Обухов А.Д.»
О нем и пойдет рассказ.
Родился он в 1913 году в селе Редуть Курганской области, Звериноголовского района. Был женат, в семье подрастали двое сыновей. В 1941 году был призван в армию, место призыва — Звериноголовской РВК, Курганской области, Звериноголовского района. Вошел в состав 445-го отдельного саперного батальона 371-й стрелковой дивизии.
Свою первую награду — орден Красной Звезды – Обухов получил в звании старшего сержанта в должности командира отделения 445-го отдельного саперного батальона 371-й стрелковой дивизии в 1942 г.
Выписка из наградного листа: «05.02.1942г. при наступлении на д. Ножкино, когда пулеметчик вышел из строя, тов. Обухов сам стал за пулемет и под пулеметным и минометным огнем уничтожил до взвода немецкой пехоты. В бою вел себя смело и мужественно».
В бою был ранен. Исходя из документов, ранения за его службу случались не единожды, что, вероятно, и сыграло свою роковую роль в июне
1944 г.
Вторую награду — орден Отечественной войны II степени — получил в звании старшего лейтенанта в должности командира взвода разведки
445-го отдельного саперного батальона 20 февраля 1944 года.
Выписка из наградного листа: «За время пребывания показал себя храбрым, дисциплинированным, требовательным к себе и подчиненным офицером…
В 1944 г. в боях в районе дома отдыха на р. Лучеса под ураганным огнем противника разведал переправу и руководил постройкой 3-х блиндажей для КП дивизии. Участвуя в отражении контратаки, своим примером воодушевил бойцов и командиров и сам лично уничтожил до 7 вражеских солдат».
Третий наградной лист был подписан 30 июня 1944 г.
Выписка из наградного листа: «Тов. Обухов в наступательных мартовских боях в районе рощи «Щука» укреплял отбитую у противника территорию, под арт-пулеметным огнем установил 600 противопехотных, 200 противотанковых мин и 25 мин МЗП. Во время атаки неоднократно вместе со стрелками отбивал контратаки противника… В наступательных июньских боях в районе деревни Высочаны установил брод через реку Суходревка, тем самым способствовал своевременному пропуску артиллерии и автотранспорта. Руководя постройкой 60-тонного моста, под арт-пулеметным огнем своим личным примером воодушевил бойцов на быстрейшую постройку моста. Мост был построен раньше срока, тем самым дал возможность своевременно переправить танки через р. Суходревка».
В конце наградного листа приписка: «Достоин награды – ордена Отечественной войны I степени» за подписью командира батальона и командира 371-й дивизии. Но почему-то вышестоящими инстанциями было решено удостоить старшего лейтенанта Обухова ордена Отечественной войны II степени. Посмертно.
Дата смерти на обелиске — 30.06.1944г., в день освобождения деревни. Этим же числом был подписан наградной лист, с припиской «После тяжелого ранения умер». Однако в другом официальном источнике – именном списке потерь 445-го батальона 371-й дивизии — стоит дата выбытия – 1.07.1944 г. Эта же дата указана в книге «Памяць» Таким образом, дата гибели лейтенанта приблизительная – 30.06 или 1.07.1944 г. Неточной является и причина гибели – тяжелое ранение в бою в июне 1944 г. или же осложнения от старых недолеченных ран.
Прибывшие на перезахоронение лейтенанта сыновья оставили памятную запись в альбоме Холхолицкой школы с благодарностью за хранимую память о дорогом им человеке.
Старший лейтенант А.Д. Обухов, рожденный далеко от Борисовщины, нашел здесь свое последнее пристанище.
Вечная память и вечная слава героям.\Егор ГРИШКЕВИЧ, студент педагогического университета им. М. Танка

 
 
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