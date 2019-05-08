Мы помним тех, чьи имена на подвиги зовут

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С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. И тем отчетливее осознаем величие и значение победы, которая ценой неимоверных усилий далась всему советскому народу. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в годы войны. Это было очень трудное время. Советский народ умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины.

Но как мало мы знаем о героизме людей, не рожденных для того, чтобы стать героями.

И как же много сделал для победы над фашистской Германией наш земляк Павел Федорович Толстиков.

Павел Федорович прошел большой, нелегкий боевой путь от Москвы до Берлина. Воевал на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, являлся участником оборонительных боев в Белоруссии, битвы за Москву, Курской битвы.

П.Ф. Толстиков родился 26 октября 1904 года в городе Борисове Минской губернии в семье рабочего. С 12 лет, в свободное от учебы время, начал работать на стекольном заводе. Окончил школу рабочей молодежи. Работал до 1926 года на деревоотделочном заводе, на спичечной фабрике. В ноябре 1926 года был призван в армию курсантом полковой школы 4-го Красно-знаменного стрелкового полка 2-й Белорусской стрелковой дивизии.

Пятнадцать довоенных лет П.Ф. Толстиков прослужил во 2-й Белорусской дивизии, где прошел путь от солдата до начальника штаба полка. В 1939 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии.

В марте 1941 года П.Ф. Толстиков был назначен начальником оперативного отдела 27-й Омской стрелковой дивизии, которая находилась на границе Восточной Пруссии, где он и встретил Великую Отечественную вой-

ну. Боевое крещение Толстиков получил, защищая город Борисов. Он командовал прославленной 1-й гвардейской Пролетарской Московской мотострелковой дивизией. Эта дивизия с боями прошла по территории Белоруссии более 500 километров, нанесла противнику немалый урон в живой силе и технике, форсировала реку Березину и ворвалась в город Борисов. Дальше была столица Белоруссии — город Минск. За участие в освобождении Минска дивизию назвали Московско-Минской и наградили орденом Суворова 2-й степени.

При форсировании реки Неман Толстиков проявил личный героизм. На западном берегу реки он организовал оборону, тем самым обеспечивал переправу через Неман артиллерийским частям. За умелое руководство войсками при форсировании реки Неман и личный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.05.1945 г. полковник Толстиков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Но враг еще окончательно не был разбит. В октябре 1944 года дивизия Толстикова с тяжелыми боями пересекла нашу государственную границу и первой вошла в Восточную Пруссию. Шли ожесточенные бои за город Кенигсберг. Гвардейцы Толстикова вели ожесточенные бои в самом центре города. 9 апреля 1945 года Кенигсберг был взят.

Имя героя-земляка Толстикова и его гвардейцев навечно вписано в приказ о взятии Кенигсберга.

За ратные подвиги, преданность Родине и героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Павел Федорович Толстиков был удостоен правительственных наград: награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Суворова и Кутузова 2-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и др.

После войны он продолжил службу в Советской Армии, командовал дивизией. Его именем названы улицы в Борисове и Калининграде.

14 августа 1969 года совместным решением Борисовского ГК КПБ и исполкома Борисовского городского Совета депутатов трудящихся №37/14-155 в связи с 25-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Павлу Федоровичу Толстикову, проявившему мужество, храбрость и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Белоруссии, присвоено звание «Почетный гражданин города Борисова».

Героические подвиги П.Ф. Толстикова нашли отклик в сердцах благодарных потомков. Мы, поколение, родившееся под небом, освещенным солнцем, и знающее о войне из прочитанных книг, просмотренных фильмов и рассказов очевидцев, благодарны всем защитникам родной земли за то, что имеем право видеть мирное небо, солнце, топтать бархат лугов и полей, имеем счастье жить, работать…

Мы отдаем вам, Герои Великой Отечественной войны, дань глубокого уважения за светлую и спокойную жизнь. Мы сохраним в своих сердцах признательность и благодарность участникам тех трагических и героических событий!

И. КУХАРЕНКО, заведующий отделом использования и публикации документов учреждения «Зональный государственный архив в г. Борисове»