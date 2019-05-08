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#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков

09.05.2019 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

#Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая на площади Победы в Минске официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель - отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вспомнить своих предков-героев. Эта акция стала уже не просто традиционной, но поистине всенародной. Участники праздничных мероприятий всех возрастов приходят с портретами родственников-фронтовиков, тех, кто приблизил этот светлый день, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость, дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране.

Тематические проекты к республиканской акции "Беларусь помнит!" реализуют все крупнейшие СМИ Беларуси. Белорусское телеграфное агентство подготовило серию плакатов с изображением известных белорусов и их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Плакаты могут быть использованы для создания билбордов.

В проекте приняли участие олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, футболист БАТЭ и национальной сборной Игорь Стасевич, солист Большого театра Илья Сильчуков, прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина, лидер группы "J:Морс" Владимир Пугач, врач-трансплантолог Олег Руммо, телеведущая ОНТ Марина Грицук, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко, группа "Аура". Герои проекта - наследники Победы - переполнены чувством гордости за свершения своих предков, глубокого уважения и благодарности им.

Кроме того, фотографии с описанием запечатленных на них историй белорусы активно размещают в социальных сетях. Хештег #Беларусьпомнит становится все более популярным и выходит в топы по просмотрам. Предлагаем вам подборку наиболее ярких снимков от известных белорусов и не только.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая на площади Победы в Минске официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель -...
 
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