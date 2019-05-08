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«Людей было бы больше, если бы не портреты Сталина». Как в Минске прошел «Бессмертный полк»

09.05.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Победа наша была общая, всего советского народа, поэтому делить ее по национальным квартирам, неправильно», — говорит Василий Зеликов, один из организаторов акции, которую в прошлом году минские власти сперва запретили и разрешили только в последний момент. Он стоит у растяжки с цитатой Сталина, рядом его единомышленники держат портреты вождя. Участники «Бессмертного полка» собираются у дома-музея РСДРП, в нескольких метрах от Площади Победы. Подняться наверх им разрешат, когда торжественная часть окончится. Мимо пробегают школьники с портретами ветеранов — им на официальную акцию «Беларусь помнит», главное — не перепутать.


— Развалили Советский союз, армию растащили, и сейчас кощунственно растаскивают по национальным квартирам память о нашей общей победе, это недопустимо, — говорит председатель председателем большевистской организации «Отечество» Василий Зеликов. — Акция «Беларусь помнит»… Мы согласны, мы тоже помним. Но мы упоминаем, что не одни белорусы сражались за освобождение Родины — это были и русские, и татары, и казахи, и другие народы великого Советского союза. Мы сохраняем память о нашей общей победе. Некоторые говорят, что акция «Бессмертный полк» является российской. Это неправильно. Это международная акция! И сегодня в ней принимает участие более 90 стран мира. Непонятно до конца, почему нашей акции «Бессмертный полк» чинят постоянные препятствия.

— Вы же знаете, что в обществе неоднозначное отношение к Сталину. Почему вы решили выйти с его портретом?

— Кто руководил Красной Армией? Кто руководил нашим государством и партией? Иосиф Виссарионович Сталин! Без руководства побед не бывает.

— А кто руководил репрессиями?

— Это старая заезженная пластинка. Вы знаете, что сказал Гитлер? Он сказал: куда бы мы ни приходили, везде была «пятая колонна», а в Советском союзе ее нет. Если бы эту «пятую колонну» не ликвидировали, не было бы нашей победы.

— Среди ваших родных не было репрессированных?

— Вообще-то не было.


Организаторы просили разрешить им пройти шествием от площади Якуба Коласа до Площади Победы, но власти разрешили собраться у дома-музея РСДРП. Большинство участников — люди пенсионного возраста, но есть и молодые семьи с детьми. Люди пришли на акцию с портретами своих родных, которые воевали. Георгиевские ленточки на месте раздают бесплатно, флажки «С праздником победы» продают — от 50 копеек до 4 рублей за штуку.


— Наш дедушка дошел до Берлина, — говорит Ольга, которая пришла на акцию с мужем и дочерью. — 9 мая для нас всегда был большим праздником. Дедушка умер в прошлом году, ему было 97 лет. В этом году мы пришли, чтобы почтить его память.

По такому поводу родители купили дочери военное платье.

— Тебе нравится твое платье, Айла? — спрашиваем у девочки.

— Да!

— А тебе рассказали, что оно значит?

— Неа!

— Я читала в интернете, что некоторые против, чтобы детям одевали военную одежду, — говорит Ольга. — Я в этом ничего плохого не вижу. У нас дедушка был ветераном, это как дань памяти.


Особой программы для собравшихся на «Бессмертный полк» нет. Люди стоят с портретами, некоторые пришли со своей музыкой, звучат песни военных лет. Девушки в военной форме раздают бесплатно открытки в виде фронтовых треугольников:

— Мы из модельного агентства, нас попросили раздать открыточки, — объясняют они. — Можете отправить своим родным на память.


В сторонке стоит еще одна компания с детьми в военной форме.

— Это патриотическое воспитание, — в один голос говорят мамы. — Военная форма не агрессию вырабатывает, а гордость и память. Мы благодарны своим предкам за мир. И воспитываем детей на примерах наших дедов.

Наталья Михайловна и Нина Михайловна — сестры, они стараются каждый год прийти на акцию «Бессмертный полк», их отец освобождал Варшаву.


— Посмотрите на медали, они все на георгиевских ленточках, — женщины распечатали фото отца военных лет. — Мы не против белорусского флага, мы здесь выросли. Мы не против символа «яблоневый цвет» на 1 мая, но не на День Победы. Сегодня должна быть только георгиевская ленточка, это святое.

Рядом собралась шумная компания, три семьи приехали в Минск из Нижнего Новгорода.

— Мы друзья, но теперь мы уже как семья. Встречаемся на 9 мая и крепко проводим праздники.


— У нас каждый год тур по городам-героям, — говорит Лариса. — Каждое 9 мая мы несем фото своих предков в «Бессмертном полку». Это наш третий тур. Мы не просто приехали в Минск, а сделали вояж по вашим городам — Витебск, Могилев, Гомель, Брест, Гродно — и очень спешили в Минск.

К поездке компания готовится заранее: планируют маршрут, наряжают машину. Говорят: «В России каждая вторая машина украшена символами победы» — и удивляются, что этого нет в Беларуси.


— Мы росли в таком информационном поле, когда про войну говорили везде — в садике, в школе, в книгах, в кино. А сейчас такого нет, — дополняет Наталья. —  Поэтому мы рассказываем детям, что такое концлагерь, что такое Хатынь, Брестская крепость. Для нас Первая мировая война какая-то далекая. Для наших детей точно так далека Вторая мировая. Поэтому мы стараемся, чтобы в сердца детей влилось все это.

— В следующем году поедем или в Волгоград, или в Севастополь. Самые дальние точки — Киев и Одесса, но они пока закрыты для нас, — продолжает Лариса, даже маникюр у нее в цветах георгиевского флага. — Очень жаль, что там нельзя так широко отметить праздник. Боимся, что там с детьми может быть опасно, во время «Бессмертного полка» возможна любая неожиданность. Но мы надеемся, что когда пройдем все города-герои, сможем завершить свой круг в Украине.


На акцию приехали не только россияне, но и белорусы из разных городов.

— Мой отец — Клебанов Моисей Залмонович, наш город — Борисов, там в гетто погибли все его родные, — говорит участница акции. — Отец был на военных сборах, когда началась война. Он прошел от Брестской крепости до Берлина, 8 мая расписался на Рейхстаге. Потом его вернули в Польшу. 9 мая мы всегда накрывали стол, вставали и поднимали рюмку за победу. Никаких парадов тогда не было, отец умер в 1990 году.


Сергей Лановенко георгиевскую ленточку прикрепил значком флага ДНР. Говорит, это принципиальный момент. Участие в «Бессмертном полке» для него тоже принципиально.

— Я назван в честь моего деда, который в 1943 году в погиб Новосибирске. 9 мая — праздник, ради этого наши деды и проливали кровь. Скорбь у нас 22 июня, когда произошло нападение на Советский союз. А сегодня надо праздновать, — говорит он. — Акция «Беларусь помнит» — это хорошо, но такое шествие должно быть 3 июля, в день освобождения Минска. А сегодня — международная акция «Бессмертный полк». У меня один дед — белорус, другой — русский, еще в роду были украинец, татарин. Это их общая победа. А получается, акцией «Беларусь помнит» мы разделяем победу на вашу и нашу. Если бы нашим дедам сказали, что мы будем делить их победу, они бы в гробу перевернулись.


— Мы присоединимся в акции «Беларусь помнит», но позже, — говорит Леонид, еще один участник «Бессмертного полка». Он держит в руках фото тестя — Осипчика Василия Викторовича, который закончил воевать в Японии. — При Хрущеве, когда началась десталинизация, он хотел даже медали выбросить. Почему? Потому что началось проклятое развенчание культа личности. А он, как и многие, шел на войну за Родину, за Сталина. В 70−80-е потом получше было. Там люди с портретами Сталина стоят. Отлично! Не надо выбрасывать историю. Это жизнь, которая не может быть без пота, крови и радости. Мы должны их поддерживать, чтобы не было такого, как в Украине. Мы должны побеждать, а не полицаи, которые сейчас головы подняли.

В 10.40 участники формируются в колонну, чтобы подняться на проспект Независимости и подойти к Площади Победы. Впереди — растяжка «Бессмертный полк» и портреты Сталина.


Экс-депутат и организатор акции Валерий Драко объясняет, как нужно подыматься к площади, неожиданно к нему подходит молодая женщина, которая просит убрать портреты Сталина. Это она пришла на акцию с маленькими детьми в военной форме.

— Прошу вас, не нужно портретов Сталина, — говорит она.

Со всех сторон доносится «Уберите ее!», «Не надо устраивать сегодня дебаты», «Что за провокация», и женщину оттесняют сами же участники.

— Миленькие мои! В десять раз больше пришло бы людей, если бы не эти портреты. Флаг Беларуси должен быть, армейское знамя, но не портреты Сталина, — еще пытается докричаться она.


— Сколько вам лет, что вы так рассуждаете? Умная такая! — доносится в ответ. —  Мой отец шел в атаку «За Родину! За Сталина!»

Женщина с детьми поднимается по ступенькам, чтобы пойти направо, домой, остальные участники, чтобы пойти налево — после осмотра у пунктов пропуска им разрешают присоединиться к участникам акции «Беларусь помнит».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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