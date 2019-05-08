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«Мы шли навстречу смерти…»: из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Николая Романейко

09.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Мы шли навстречу смерти…»: из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Николая Романейко

Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но никогда не сотрутся из памяти события тех грозных лет… По-прежнему не стихает боль в сердцах тех, кто хранит похоронки, полученные в годы войны:

«Погиб, как герой», «Погиб при исполнении боевого задания», «Пропал без вести». Остаётся снова и снова задумываться и осознавать, какое страшное прошлое мы пережили, чтобы строить своё настоящее, и как нужно беречь мир, чтобы не повторилось военное лихолетье. Великая Победа – это миллионы судеб конкретных людей, самоотверженно сражавшихся за свободу родной земли. Далеко не все дожили до заветного дня, и в мирное время становится все меньше и меньше тех, кто относится к поколению победителей.

 

Накануне славного и великого праздника, 75-летия освобождения Беларуси, каждый из нас, тех, кто живёт ныне под мирным небом, мечтает, созидает, любит, трудится на благо страны, испытывает огромное чувство благодарности к тем, кто выстоял и победил, – солдатам Победы.

Свидетелей бесстрашного подвига нашего народа все меньше, их воспоминания становятся все более ценными.

Ветераны… Это они прошли огонь и дым, мёрзли в окопах и переплывали ледяные реки, чтобы отстоять землю, на которой мы живём. Память о них вечно будет жить в наших сердцах.

О войне говорят и пишут много. Наш священный долг – продолжать это дело. Покопавшись в семейном архиве, поговорив со своими родными, я узнала много интересной информации о моём прадедушке Романейко Николае Ивановиче, участнике тех далёких событий. К сожалению, прадедушки уже нет в живых, но я благодарна своей маме и дедушке за то, что они смогли сохранить ценные сведения для последующих поколений.

Прадедушка родился в 1920 году в деревне Симаково Мирской гмины Несвижского уезда. Эта территория в то время входила в состав Польши, поэтому прадедушка окончил польскую школу. Затем на 2 года уехал из родной деревни в Ленинградскую область, где работал на заводе. В 1940 году вернулся на родину.

Из воспоминаний прадедушки: «Известие о начале войны застало меня дома. Радио дома не было, а потому о начале войны я узнал у лавки (центрального магазина), куда позвали всех сельчан. Новость была очень неожиданной. Началась паника. Почти все побежали в магазин – запасаться спичками, солью. Начались разговоры о том, кого заберут, кого не заберут на войну. Я боялся, что меня тоже заберут, хотя, на самом деле, переживал больше не за себя, а за двух братьев и сестрёнок. Мы остались сиротами, а из троих братьев я был младшим. Моим сёстрам было 14 и 12 лет. Надо было кому-то кормить семью».

Первым на фронт забрали старшего брата прадедушки, Константина. Через некоторое время на войну ушёл брат Александр. Прадедушка остался главой семьи.

В январе 1943 года прадедушка женился на моей прабабушке Зинаиде Петровне. В январе 44-го у молодой семьи родился первенец. Но счастье молодых было недолгим. Местный почтальон принёс повестку, в которой было сказано явиться на сборный пункт.

22 августа 1944 года Мирским РВК мой прадедушка был призван в Советскую Армию наводчиком взвода противотанковых путей стрелкового батальона 1090 стрелкового полка 323 стрелковой Брянской Краснознамённой дивизии. Рядовой Романейко настойчиво осваивал военное дело.

Из воспоминаний прадедушки: «…Когда шли в наступление и получали команду «Приготовиться к атаке!», то, конечно, было страшно. Ведь это был мой первый бой. Мы шли навстречу смерти. Вообще-то, в первые дни мы очень всего боялись. Мысли только такие были: «Наверное, это последний день в моей жизни!» Пули пролетали над тобой, рядом рвались снаряды и мины, и, когда ты полз по земле, даже каску нельзя было снимать – иначе была бы дырка в голове».

Много сложных и опасных случаев было у прадедушки за время службы. В составе 1-го Белорусского фронта он освобождал Польшу, Германию, участвовал в Висло-Одерской наступательной операции.

Из воспоминаний прадедушки: «Мы долго думали: как одолеть эту реку? На той стороне были немцы, происходила артиллерийская стрельба с двух сторон. Во время мощного наступления наших войск прорвали оборону на реке Висла, что в Польше, и перед наступлением решили сделать привал на обед на лесной поляне. Вдвоём, вместе с Гришей Ярошком из деревни Озерское, отошли вглубь леса, чтобы собрать хвороста и разжечь костёр. Смотрю: стоит винтовка. Стал наготове и крикнул: «Хальт! Гришка, скорее сюда!». А тут выходят 18 гитлеровцев с поднятыми вверх руками. А куда им было уже деваться? Видно, почувствовали захватчики свою гибель. Во время наступлений гнали немцев и приходилось проходить до 70 км в день».

Выдержка из архивных документов: «При взятии д. Киянка красноармеец Романейко Н. И., выдвинувшись вперёд и заняв выгодную огневую позицию, метко ведя огонь, заставил замолчать ручной пулемёт противника, бивший по взводу слева, чем дал возможность стрелковому взводу быстро достигнуть окраины населённого пункта.

В последующих боях действовал также смело и мужественно, проявляя настойчивость и отвагу. При проведении операции по взятию ст. Одерек на подступах к Цюллихау, вместе со взводом автоматчиков сдерживал отходящего противника, не позволив ему прорваться к обозам полка, в этом бою уничтожил до 10 немецких солдат. За этот подвиг прадедушка получил орден Славы III степени.

«Мы шли навстречу смерти…»: из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Николая Романейко

В последующем наступлении прадедушка получил тяжёлое осколочное ранение в ногу. Рядом разорвалась бомба. Осколок хлестнул ему по ногам и попал прямо в кость: «Мне больно, жжёт так, будто мне ногу отрубило… но живой. Тут рядом оказался командир взвода, говорит: «Давай в тыл. Вот туда, откуда вы наступали, в лес». Кое-как добрался, смотрю: идут солдаты в белых халатах, подкрепление. Себя я считаю просто счастливчиком. Приехала машина, и нас повезли в тыл. А полоса-то ещё прифронтовая, снаряды летают-рвутся. Привезли меня в госпиталь города Люблин. Тут на каждой койке лежит раненый. У всех разного рода ранения: у кого голова, у кого рука, у кого ноги, у кого живот. Оказалось, осколок раздробил мне малоберцовую кость. Ранение оказалось достаточно серьёзным. Медики даже хотели ампутировать ногу. Обидно, что совсем немного не дошёл до Берлина. А это же была заветная мечта каждого солдата. Домой из госпиталя я вернулся только в декабре 45-го года. Чуть позже мне дали III группу инвалида войны».

После войны мой прадедушка принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства. Работал на тех должностях, где необходима была фронтовая закалка. Продолжительное время возглавлял первичную организацию общественного объединения ветеранов войны и труда.

В 1985 году прадедушку наградили орденом Отечественной Войны I степени. Впоследствие в юбилейные даты Победы в Великой Отечественной войне всех ветеранов награждали юбилейными медалями. Мой прадед не являлся исключением.

Священна и незабываема память о героях Великой Отечественной. Их подвиги восхваляет каждое новое поколение белорусских жителей. Мы благодарны ветеранам за Победу, за счастье жить под мирным небом, за великие уроки и примеры героизма и самоотречения во имя свободы Отечества! Остаётся снова и снова задумываться и осознавать, какое страшное прошлое мы пережили, чтобы строить своё настоящее, и как нужно беречь мир, чтобы не повторилось военное лихолетье.

В нашей семье всегда вспоминают о той страшной войне, а День Победы для нас – праздник особенный. А как же иначе?..

Алина НЕЧАЙ,
учащаяся 11 класса средней школы г.п. Мир

 
Теги: Новости
 
 
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Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но никогда не сотрутся из памяти события тех грозных лет… По-прежнему
 
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