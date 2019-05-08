“Все четверо сыновей ушли на фронт”. История семьи Линник из деревни Юровичи Кореличского района

Источник материала: Полымя





Великая Отечественная война – это ужас для многих народов, который принёс одну разруху. Мужчины, женщины, дети, старики шли сражаться за свою Родину, чтобы в будущем их потомки жили под мирным небом. К сожалению, многие из ушедших не вернулись с войны, многого они не увидели, не почувствовали, не сделали. Благодаря им, мы имеем свободу, можем учиться, работать, наслаждаться жизнью в мирной стране.

Я хочу с гордостью рассказать о моих предках, которые принимали участие в освобождении своего народа от врагов.

Мой прадедушка, Линник Михаил Данилович, родился в 1923 году в деревне Юровичи Кореличского района и стал пятым сыном в семье простых крестьян. Закончил 4 класса начальной школы.

В годы Великой Отечественной войны отправились защищать свою Родину четверо сыновей из семьи Линник, в их числе был и мой прадедушка. Он был призван на фронт в июле 1944 года, пройдя ускоренное обучение в 16 учебном стрелковом полку.

Он служил в 1283 гаубично-артиллерийском полку разведчиком.

По рассказам прадедушки, он перевозил секретную почту, выполнял особо важные задания. 25 апреля 1945 года, во время боевых действий на территории Германии, прадедушка получил лёгкое ранение в ногу. Великую Победу прадедушка встретил в военном госпитале.

После окончания Великой Отечественной войны служил в городе Нойруппин в Германии. Был демобилизован 4 февраля 1947 года и вернулся домой.

Война не принесла прадедушке серьёзных физических увечий, но она оставила незаживающую рану в сердце. С войны пришёл только один его старший брат, Василий. Второй его брат, Иван, погиб в 1945 году в Германии, третий, Владимир, пропал без вести в апреле 1945 года.

Семья Линник не желала принимать тот факт, что Владимир погиб. Его мать Аксиния Павловна, а затем и мой прадедушка Михаил Данилович в течение 50 лет занимались его поисками, посылали письма во всевозможные инстанции розыска. Однажды пришло известие о том, что Владимир погиб и похоронен на территории Польши. Прадедушка Михаил начал собираться в поездку, чтобы поклониться могиле брата, но через некоторое время пришло опровержение этого факта. Прадедушка не стал терять надежду и снова продолжил поиски, которые, к сожалению, не увенчались успехом. 3 июля 1991 года пришло последнее письмо, в котором говорилось, что Линник Владимир Данилович, 1919 года рождения, подпоручик 2 Танкового батальона, пропал без вести 19.04.1945 года.

После войны прадедушка женился на моей прабабушке Евгении Ивановне. Они прожили нелёгкую, но счастливую жизнь, воспитали трёх дочерей. Он был хорошим и трудолюбивым человеком, всегда всем помогал. Всё время прадедушка работал в колхозе: сначала бригадиром, а потом, до самой пенсии, – строителем. На пенсии ещё некоторое время работал столяром. Любимым увлечением прадедушки была резьба по дереву. Даже сегодня мы можем видеть его работы в построенном его руками большом доме.

Очень часто моего прадедушку как ветерана приглашали в местную начальную школу, чтобы он рассказал детям о войне, поприсутствовал при вступлении школьников в пионеры. Он всегда с радостью соглашался, поддерживал волнующихся пионеров, говорил им много тёплых напутственных слов, пел с ними военные песни.

Прадедушка всегда ездил на все торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Во время таких поездок с ним рядом всегда была его внучка, моя мама, которая гордо шла с ним, держась за руку. Там все было очень празднично, торжественно и всех присутствующих охватывала радость за ветеранов, которых награждали медалями и орденами.

Умер мой прадедушка Михаил на торжественном митинге, посвящённом 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 1994 года. Покоится на своей родине, в деревне Юровичи. Уже много лет прошло с тех пор, как нет его с нами, но мы всегда будем помнить о нём и гордиться. Каждый год, 9 мая, мы всей нашей семьёй едем в деревню Юровичи, чтобы в очередной раз поклониться могиле прадедушки и ещё раз вспомнить о нём.

Ветеранов войны становится всё меньше и меньше. Но я точно знаю, что мы, современное общество, будем передавать своим потомкам всю историю Великой Отечественной войны, прививать любовь и уважение к памяти и подвигу тех людей,

которые сражались за мирное небо для нас. От всей души мы благодарны им, нашим героям.

Дарья КАРПЕЙЧИК,

ученица 11 класса ГУО «Райцевский учебно-педагогический комплекс

детский сад – средняя школа»