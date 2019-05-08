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“Все четверо сыновей ушли на фронт”. История семьи Линник из деревни Юровичи Кореличского района

09.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

“Все четверо сыновей ушли на фронт”. История семьи Линник из деревни Юровичи Кореличского района

Великая Отечественная война – это ужас для многих народов, который принёс одну разруху. Мужчины, женщины, дети, старики шли сражаться за свою Родину, чтобы в будущем их потомки жили под мирным небом. К сожалению, многие из ушедших не вернулись с войны, многого они не увидели, не почувствовали, не сделали. Благодаря им, мы имеем свободу, можем учиться, работать, наслаждаться жизнью в мирной стране.

 

Я хочу с гордостью рассказать о моих предках, которые принимали участие в освобождении своего народа от врагов.

Мой прадедушка, Линник Михаил Данилович, родился в 1923 году в деревне Юровичи Кореличского района и стал пятым сыном в семье простых крестьян. Закончил 4 класса начальной школы.

В годы Великой Отечественной войны отправились защищать свою Родину четверо сыновей из семьи Линник, в их числе был и мой прадедушка. Он был призван на фронт в июле 1944 года, пройдя ускоренное обучение в 16 учебном стрелковом полку.

Он служил в 1283 гаубично-артиллерийском полку разведчиком.

По рассказам прадедушки, он перевозил секретную почту, выполнял особо важные задания. 25 апреля 1945 года, во время боевых действий на территории Германии, прадедушка получил лёгкое ранение в ногу. Великую Победу прадедушка встретил в военном госпитале.

После окончания Великой Отечественной войны служил в городе Нойруппин в Германии. Был демобилизован 4 февраля 1947 года и вернулся домой.

Война не принесла прадедушке серьёзных физических увечий, но она оставила незаживающую рану в сердце. С войны пришёл только один его старший брат, Василий. Второй его брат, Иван, погиб в 1945 году в Германии, третий, Владимир, пропал без вести в апреле 1945 года.

“Все четверо сыновей ушли на фронт”. История семьи Линник из деревни Юровичи Кореличского района “Все четверо сыновей ушли на фронт”. История семьи Линник из деревни Юровичи Кореличского района

Семья Линник не желала принимать тот факт, что Владимир погиб. Его мать Аксиния Павловна, а затем и мой прадедушка Михаил Данилович в течение 50 лет занимались его поисками, посылали письма во всевозможные инстанции розыска. Однажды пришло известие о том, что Владимир погиб и похоронен на территории Польши. Прадедушка Михаил начал собираться в поездку, чтобы поклониться могиле брата, но через некоторое время пришло опровержение этого факта. Прадедушка не стал терять надежду и снова продолжил поиски, которые, к сожалению, не увенчались успехом. 3 июля 1991 года пришло последнее письмо, в котором говорилось, что Линник Владимир Данилович, 1919 года рождения, подпоручик 2 Танкового батальона, пропал без вести 19.04.1945 года.

После войны прадедушка женился на моей прабабушке Евгении Ивановне. Они прожили нелёгкую, но счастливую жизнь, воспитали трёх дочерей. Он был хорошим и трудолюбивым человеком, всегда всем помогал. Всё время прадедушка работал в колхозе: сначала бригадиром, а потом, до самой пенсии, – строителем. На пенсии ещё некоторое время работал столяром. Любимым увлечением прадедушки была резьба по дереву. Даже сегодня мы можем видеть его работы в построенном его руками большом доме.

Очень часто моего прадедушку как ветерана приглашали в местную начальную школу, чтобы он рассказал детям о войне, поприсутствовал при вступлении школьников в пионеры. Он всегда с радостью соглашался, поддерживал волнующихся пионеров, говорил им много тёплых напутственных слов, пел с ними военные песни.

Прадедушка всегда ездил на все торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Во время таких поездок с ним рядом всегда была его внучка, моя мама, которая гордо шла с ним, держась за руку. Там все было очень празднично, торжественно и всех присутствующих охватывала радость за ветеранов, которых награждали медалями и орденами.

Умер мой прадедушка Михаил на торжественном митинге, посвящённом 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 1994 года. Покоится на своей родине, в деревне Юровичи. Уже много лет прошло с тех пор, как нет его с нами, но мы всегда будем помнить о нём и гордиться. Каждый год, 9 мая, мы всей нашей семьёй едем в деревню Юровичи, чтобы в очередной раз поклониться могиле прадедушки и ещё раз вспомнить о нём.

Ветеранов войны становится всё меньше и меньше. Но я точно знаю, что мы, современное общество, будем передавать своим потомкам всю историю Великой Отечественной войны, прививать любовь и уважение к памяти и подвигу тех людей,

которые сражались за мирное небо для нас. От всей души мы благодарны им, нашим героям.

Дарья КАРПЕЙЧИК,
ученица 11 класса ГУО «Райцевский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа»

 
 
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Великая Отечественная война – это ужас для многих народов, который принёс одну разруху. Мужчины, женщины, дети, старики шли сражаться за
 
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