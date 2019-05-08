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Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Традиционный легкоатлетический пробег в честь Дня Победы прошел в Сморгони.
Самые маленькие бегуны сражались на дистанции 500 м. Спортсмены постарше пробовали свои силы на 2 км. 

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города


Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города
Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города


Не только легкоатлеты, но и спортсмены в других видах показывали в праздничный день свое мастерство и приглашали присоединиться гостей праздника.

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.
 
 
Ссылка на источник 48
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Традиционный легкоатлетический пробег в честь Дня Победы прошел в Сморгони.
 
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