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Как сморгонцы отдыхали в День Победы на спортивных площадках города
09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Традиционный легкоатлетический пробег в честь Дня Победы прошел в Сморгони.
Не только легкоатлеты, но и спортсмены в других видах показывали в праздничный день свое мастерство и приглашали присоединиться гостей праздника.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Традиционный легкоатлетический пробег в честь Дня Победы прошел в Сморгони.
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