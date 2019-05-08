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Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города
09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Во время празднования Дня Победы в городском парке и в амфитеатре работали культурные площадки.
Выступает заслуженный коллектив РБ ансамбль танца, музыки и песни "Белые Росы" (сильная половина)
Прекрасная половина ансамбля "Белые Росы"
Концерт на патриотической площадке "Сияй в веках, Великая Победа!"
Концерт военного оркестра в/ч 2044
На выставке-ярмарке мастеров районного Дома ремесел можно было купить сувенир
Работы сморгонской мастерицы Татьяны ЧЕРНЯК
Выставка работ учащихся ДШИ "Рисуем Победу вместе"
Выставка работ воспитанников ЦТДиМ
Выставка фоторабот "Мужество останется в веках"
Выставка историко-краеведческого музея "Хроника военных лет"
Семья БУЯКЕВИЧ принимала участие в квесте "Найди дом ветерана". Успешно пройдя все этапы конкурса, они направились поздравить с праздником 98-летнего ветерана войны Николая КАБАКА
На празднике работали фотозоны, которые вызвали у сморгонцев и гостей города большой интерес
Районная библиотека подготовила выставку книг "Была война - была Победа". На фото: ведущая библиотечной площадки Юлия ЛЕНКЕВИЧ
Фотозона районной библиотеки
Галина АНТОНОВА.
Фото автора.
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Во время празднования Дня Победы в городском парке и в амфитеатре работали культурные площадки.
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