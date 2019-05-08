Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Источник материала: Светлы шлях

Во время празднования Дня Победы в городском парке и в амфитеатре работали культурные площадки.





Выступает заслуженный коллектив РБ ансамбль танца, музыки и песни "Белые Росы" (сильная половина)













Прекрасная половина ансамбля "Белые Росы"





















Концерт на патриотической площадке "Сияй в веках, Великая Победа!"





















Концерт военного оркестра в/ч 2044













На выставке-ярмарке мастеров районного Дома ремесел можно было купить сувенир













Работы сморгонской мастерицы Татьяны ЧЕРНЯК













Выставка работ учащихся ДШИ "Рисуем Победу вместе"













Выставка работ воспитанников ЦТДиМ













Выставка фоторабот "Мужество останется в веках"













Выставка историко-краеведческого музея "Хроника военных лет"













Семья БУЯКЕВИЧ принимала участие в квесте "Найди дом ветерана". Успешно пройдя все этапы конкурса, они направились поздравить с праздником 98-летнего ветерана войны Николая КАБАКА













На празднике работали фотозоны, которые вызвали у сморгонцев и гостей города большой интерес













Районная библиотека подготовила выставку книг "Была война - была Победа". На фото: ведущая библиотечной площадки Юлия ЛЕНКЕВИЧ













Фотозона районной библиотеки





Галина АНТОНОВА.





Фото автора.



