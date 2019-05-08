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Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Во время празднования Дня Победы в городском парке и в амфитеатре работали культурные площадки.
Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Выступает заслуженный коллектив РБ ансамбль танца, музыки и песни "Белые Росы" (сильная половина)

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Прекрасная половина ансамбля "Белые Росы"

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Концерт на патриотической площадке "Сияй в веках, Великая Победа!"

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Концерт военного оркестра в/ч 2044

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

На выставке-ярмарке мастеров районного Дома ремесел можно было купить сувенир 

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Работы сморгонской мастерицы Татьяны ЧЕРНЯК

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Выставка работ учащихся ДШИ "Рисуем Победу вместе"

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Выставка работ воспитанников ЦТДиМ

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Выставка фоторабот "Мужество останется в веках"

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Выставка историко-краеведческого музея "Хроника военных лет"

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Семья БУЯКЕВИЧ принимала участие в квесте "Найди дом ветерана". Успешно пройдя все этапы конкурса, они направились поздравить с праздником 98-летнего ветерана войны Николая КАБАКА

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

На празднике работали фотозоны, которые вызвали у сморгонцев и гостей города большой интерес 

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Районная библиотека подготовила выставку книг "Была война - была Победа". На фото: ведущая библиотечной площадки Юлия ЛЕНКЕВИЧ

Как сморгонцы отдыхали в День Победы на культурных площадках города

Фотозона районной библиотеки

Галина АНТОНОВА.

Фото автора.

 
 
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Во время празднования Дня Победы в городском парке и в амфитеатре работали культурные площадки.
 
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