История Победы в истории моей семьи:

Источник материала: Светлы шлях

Война оставила большой след в истории каждой семьи. И в нашей семье тоже. Я никогда не знал своего прадедушку, он умер задолго до моего рождения. Но родственники бережно хранят память о нем, пожелтевшие фотографии, его боевые награды.

Мой прадедушка Матвей Ефимович Васюкевич родился 5 ноября 1907 года. Когда началась война, он с прабабушкой Верой Алексеевной и двумя дочерями Валентиной и Галиной жили в Могилеве. Работал он тогда в милиции. Однажды рано утром его вызвали на работу, домой он уже не вернулся. Могилев обстреливали немецкие самолеты. Прабабушкина сестра приехала из деревни на лошади и забрала прабабушку с детьми к себе в деревню.





Немцы взяли Могилев. За деревней Пашково, куда переехала семья, находился военный городок, там обосновался немецкий гарнизон. Дедушкины сестры рассказывали: «Начались страшные дни. Немцы приходили в деревню, забирали яйца, ловили кур, свиней, требовали молоко, масло. А затем забрали корову. Наша корова через неделю вернулась домой, но ненадолго. Пришли немцы и снова ее увели».

Однажды вечером появился прадедушка – грязный, обросший, с бородой, родные с трудом узнали его. Прятался на чердаке. Вместе с прабабушкой они решили пробираться на родину прадеда, на Витебщину, где глухие леса. К партизанам. Оставив детей с бабушкой и тетями, прабабушка и прадедушка ушли. Веры Алексеевны долго не было, все думали, что она погибла. Но вернулась, усталая, голодная, с опухшими ногами. Рассказывала, что шли они больше лесами, по дороге встречали немцев, но обошлось. На родине, в деревне Отрубок Витебской области, прадедушка встретил знакомых, которые были в партизанском отряде.

Трудно пришлось родным выживать в годы войны. Кушать было нечего. Сестра прабабушки пошла работать в столовую к немцам, приносила очистки от картошки, кое-что из отходов. Часто были облавы, забирали всех в Германию. Однажды забрали и прабабушкину сестру, но она сбежала, вернулась домой. От облав прятались на чердаке, в подвале, уходили в лес. За деревней по вечерам часто горели костры. Рассказывали, что там жгли людей, военнопленных.

После освобождения Могилева, в 1944 году, прабабушка и ее сестра работали в колхозе. От прадедушки вестей не было до 1945 года. Прадед воевал в партизанском отряде имени Суслова бригады Железняка. Сколько пришлось вынести ему на своих плечах: и холод, и голод, и физическую усталость. Много раз он рисковал жизнью. Под вражеским огнём, в любую погоду… Неоднократно был ранен. Однажды, спасаясь от преследования и обстрела, бросился в Двину, под водой доплыл до противоположного берега, зацепившись за корягу, просидел в реке до темноты. В воду он прыгнул русым, а выплыл уже… седым.

Война для прадедушки не закончилась с освобождением Западной Беларуси. На нашей территории было множество бандитских банд. Матвей Ефимович был коммунистом, имея опыт работы в милиции, его оставили работать в Свири, отлавливать бандитов, восстанавливать порядок.

Мой прадед награжден орденом Красного знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Боевого Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

В 1945 году произошло долгожданное воссоединение семьи. Прабабушка с дочерями переехали к прадеду в Свирь. А в 1948 - родился мой дедушка Гена. В Свири семья прожила до 1949 года, затем прадеда перевели в Сморгонь. До пенсии он работал в милиции. Но и после ухода на пенсию еще долго продолжал трудиться.

Умер Матвей Ефимович в мае 1990 года. Его имя занесено в Книгу Памяти Сморгонщины. Я всегда буду о нем помнить и гордиться им. Бережно хранятся родными ордена и медали, орденские книжки, удостоверения о награждении медалями, грамоты, различные справки, фотографии послевоенной поры.

Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, моим родным повезло, ведь, несмотря на то, что они пережили, мои прабабушка, прадедушка, двоюродные бабушки остались живы. Но сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей. Думать об этом больно, но не думать – нельзя!

Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне.

Егор МЯКИННИК, учащийся 10 «А» класса гимназии.