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К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Мемориальный комплекс «Переправа», расположенный в четырёх километрах от Сморгони, - это ещё одно памятное место, где в обелиске увековечен героизм воинов-освободителей. Сегодня, 9 мая, представители власти, трудовых коллективов и просто жители города возложили цветы и венки к мемориалу.
К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.
 
 
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Мемориальный комплекс «Переправа», расположенный в четырёх километрах от Сморгони, - это ещё одно памятное место, где в обелиске увековечен героизм...
 
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