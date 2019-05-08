К мемориальному комплексу «Переправа» возложили цветы и венки

Источник материала: Светлы шлях

Мемориальный комплекс «Переправа», расположенный в четырёх километрах от Сморгони, - это ещё одно памятное место, где в обелиске увековечен героизм воинов-освободителей. Сегодня, 9 мая, представители власти, трудовых коллективов и просто жители города возложили цветы и венки к мемориалу.