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Дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 10 мая
09.05.2019 15:02 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 мая пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.-0-
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 мая пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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