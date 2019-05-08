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Как прошел парад в Могилеве 9 мая

09.05.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилев отмечает День Победы. Главное событие этого праздника — традиционный парад-шествие по центру города.

Парад-шествие прошел по улице Первомайской. Ветераны проехали на ретро-автомобилях, а представители власти, трудовых коллективов и молодежь бодро промаршировали от площади Ленина к площади Славы, где прошел митинг. После мероприятия большая очередь выстроилась за специальным угощением от военных — гречневой кашей и чаем около торгового центра «Магнит».
















Программа праздничного дня продолжается на концертных площадках около Ратуши и в Печерском лесопарке. А закончится она торжественным салютом на площади Славы в 23.00.

В Могилеве 9 мая будут временно перекрывать улицы и запрещать стоянку. Рассказываем, где и когда

 
Теги: Могилев
 
 
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Программа праздничного дня продолжается на концертных площадках около Ратуши и в Печерском лесопарке. А закончится она торжественным салютом на площади Славы в...
 
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