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Как прошел парад в Могилеве 9 мая
09.05.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилев отмечает День Победы. Главное событие этого праздника — традиционный парад-шествие по центру города.
Парад-шествие прошел по улице Первомайской. Ветераны проехали на ретро-автомобилях, а представители власти, трудовых коллективов и молодежь бодро промаршировали от площади Ленина к площади Славы, где прошел митинг. После мероприятия большая очередь выстроилась за специальным угощением от военных — гречневой кашей и чаем около торгового центра «Магнит».
Программа праздничного дня
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