Акция «Голубь мира» прошла в городском парке

Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 9 мая, как взрослые, так и дети имели возможность написать слова благодарности и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны на символических голубях.

Акция «Голубь мира» - это знак памяти и уважения, передаваемые из поколения в поколение. Работники центра культуры подготовили к этой акции сотни бумажных голубей. На каждом из них желающие могли написать самые тёплые слова, адресованные ветеранам войны. А самые маленькие участники имели возможность не только изложить свои мысли на бумаге, но и собственноручно сделать бумажного голубя. Педагоги центра творчества проводили мастер-классы по изготовлению поделок в технике оригами.

В этот день к акции присоединилось более 50 человек. Все голуби, пронизанные самыми искренними словами, заняли своё место на стилизованном стенде. Участие в акции – это благодарность дедам и прадедам за спокойную жизнь, за возможность строить новое будущее под мирным небом.













































































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.