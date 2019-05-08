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Парад, концерты и выставка современной техники. Гродно празднует День Победы

09.05.2019 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродно празднует День Победы. Торжественные мероприятия начались на площади Ленина. Здесь прошел торжественный митинг, военный парад, в котором приняли участие около 500 человек, и «Пробег Победы», в котором участвовали ретроавтомобили и современные байки. Днем в парке имени Жилибера начали работать тематические площадки, а на площади Тизенгауза — выставка современной военной техники. Что происходило в городе 9 мая — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.



Празднование Дня Победы продолжится до самого вечера. в 18.00 на смотровой площадке около ротонды пройдет концерт «В 6 часов вечера после войны». Около Кургана Славы состоится вечерний концерт, а поздно вечером над Гродно прогремит салют.













 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно празднует День Победы. Торжественные мероприятия начались на площади Ленина. Здесь прошел торжественный митинг, военный парад, в котором приняли участие...
 
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