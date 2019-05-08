Отдали дань памяти всем тем,кто воевал за мирное небо над головой,и возле памятника "Жертвам фашизма":здесь состоялось возложение цветов.
На центральной площади города проходит праздничный концерт.
Наш корр.
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Шествие "Беларусь помнит",выставка военной техники,праздничный концерт:как борисовчане отмечают День Победы
09.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Отдали дань памяти всем тем,кто воевал за мирное небо над головой,и возле памятника "Жертвам фашизма":здесь состоялось возложение цветов.
На центральной площади города проходит праздничный концерт.
Наш корр.
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Шествие "Беларусь помнит",выставка военной техники,праздничный концерт:как борисовчане отмечают День Победы
Сегодня праздничные мероприятия,посвященные Дню Победы,началисьс торжественного шествияв рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Представители...
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