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Шествие "Беларусь помнит",выставка военной техники,праздничный концерт:как борисовчане отмечают День Победы

09.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Отдали дань памяти всем тем,кто воевал за мирное небо над головой,и возле памятника "Жертвам фашизма":здесь состоялось возложение цветов.

На центральной площади города проходит праздничный концерт.

Наш корр.

 
 
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Сегодня праздничные мероприятия,посвященные Дню Победы,началисьс торжественного шествияв рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Представители...
 
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