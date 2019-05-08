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Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

09.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как рассказал председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий, в регионе 156 памятников, которые увековечивают память погибших в войнах. Все они приведены в надлежащий вид. В эти дни митинги проходят в каждом сельском совете района.

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Обелиск погибшим воинам и партизанам в агрогородке Неманица был возведен в конце 60-х годов. И понятно, что уже нуждался в капитальном ремонте. А это дополнительные финансовые средства. Отремонтировать обелиск взялся Борисовский райком профсоюзов.

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Как рассказала председатель организации Наталья Сильченко, райком в течение месяца собирал деньги на проведение капитального ремонта памятника и его основания, обновление памятных надписей, мемориальной доски с 189 именами погибших воинов, благоустройство территории, приведение в надлежащий вид прилегающей парковой зоны. Было организовано несколько субботников.

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Приятно удивился обновленному обелиску 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Степанович Климкович. Несмотря на свой возраст, мужчина каждый год принимает участие в митингах и парадах. Всего на груди ветерана 14 наград. Самые важные для Георгия Степановича — медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны II степени.

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

— Неманицкий край — особый. Здесь проживали истинные патриоты своей Родины, — говорит Георгий Степанович. — Вы только представьте, за одну ночь в сентябре 1943 года 26 семей одновременно запрягли лошадей и ушли в партизаны. И это тогда, когда в Неманице стояла воинская немецкая часть. Ушли с ними и 13-15 полицейских. А сколько жителей деревни было призвано в армию и не вернулось! В нашей семье на войну отправились трое: отец стал командиром диверсионной группы, я — партизаном, а сестра была санитаркой в госпитале. К счастью, все из нашей семьи остались живы.

Дорогами Великой Победы: в Борисове несут цветы к памятным местам

Не стерлись из памяти бывшего партизана события тех лет. Воспоминаний много…

— Меня не хотели брать — юн был совсем (16 лет), но мой отец настоял, чтобы все же зачислили. Так я оказался в отряде им. Фрунзе бригады им. Кирова, который на день соединения Советской Армии с войсками насчитывал более 200 человек, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны. — Всего в бригаде было четыре отряда. Ни одно крупное сражение без нас не обходилось. Летом мы находились больше у Неманицы, в районе Кургановки. В этих лесах был наш временный лагерь, а основная база располагалась возле озера Палик.

— Сейчас в нашем сельском совете, к сожалению, в живых осталось всего четыре участника Великой Отечественной войны, — рассказывает председатель Неманицкого сельсовета Николай Крючек. — Самые ожесточенные бои шли на территории деревни Липки. Там погребены останки 44 воинов, погибших при освобождении этого населенного пункта. Как рассказывали свидетели тех страшных событий, воинов находили в лесах и полях. Разыскивали их документы, переписывали сведения и перезахоранивали…

Дополнительно

На Борисовщине во время Великой Отечественной войны погибли 33 тысячи человек. Несмотря на жесткий террор, город не покорился врагу. В самом Борисове действовали 17 подпольных групп, а в лесах вели мужественную борьбу партизаны.

Алена Дроздовская

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Торжественный митинг с возложением цветов прошел у обелиска погибшим воинам и партизанам во время Великой Отечественной войны в агрогородке Неманица...
 
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