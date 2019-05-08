Гомель 74-й раз празднует День Победы

Источник материала: Tut.by

Сегодня Гомель как и тысячи других городов празднует День Победы. В торжественном шествии, посвященном праздничной дате приняли участие 25 тысяч человек: представители трудовых коллективов, молодежь, городское и областное руководство, в центре внимания, конечно, ветераны. Смотрите, как это было.































































