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Гомель 74-й раз празднует День Победы

09.05.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Гомель как и тысячи других городов празднует День Победы. В торжественном шествии, посвященном праздничной дате приняли участие 25 тысяч человек: представители трудовых коллективов, молодежь, городское и областное руководство, в центре внимания, конечно, ветераны. Смотрите, как это было.

















 
Теги: Гомель
 
 
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В праздничном параде приняли участие 25 тысяч человек - молодежь, городское и областное руководство, представители трудовых коллективов, в центре внимания, конечно,...
 
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