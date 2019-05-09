Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

Источник материала: Светлы шлях

В преддверии празднования Дня Победы, с 7 по 9 мая, по инициативе отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, РК ОО «БРСМ», молодежь района в рамках акции «Беларусь помнит» посетил все памятники и воинские захоронения участников Великой Отечественной войны в районе.

Во время акции актив РК ОО «БРСМ» возложил цветы к памятникам, зажег лампады и почтил погибших минутой молчания.





Актив общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Средняя школа №6 возложили цветы у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Корени





Активисты БРСМ ф-ла Сморгоньсиликатобетон в рамках акции «Беларусь помнит» возложили венок и зажгли лампаду у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны









У символического памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (д. Шутовичи)

Соб. кор.