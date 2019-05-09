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Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

09.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В преддверии празднования Дня Победы, с 7 по 9 мая, по инициативе отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, РК ОО «БРСМ», молодежь района в рамках акции «Беларусь помнит» посетил все памятники и воинские захоронения участников Великой Отечественной войны в районе.

Во время акции актив РК ОО «БРСМ» возложил цветы к памятникам, зажег лампады и почтил погибших минутой молчания.

Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

Актив общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Средняя школа №6  возложили цветы у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Корени 

Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

Активисты БРСМ ф-ла Сморгоньсиликатобетон в рамках акции «Беларусь помнит» возложили венок и зажгли лампаду у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

Сморгонская молодежь в преддверии Дня Победы посетила все памятники участников Великой Отечественной войны в районе

У символического памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (д. Шутовичи)

Соб. кор.

 
 
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В преддверии празднования Дня Победы, с 7 по 9 мая, по инициативе отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, РК ОО «БРСМ», молодежь...
 
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