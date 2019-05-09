Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





День Победы — самый трогательный и волнующий праздник. Он не имеет возраста, всегда актуален и дорог каждому жителю страны, потому что завоеван слишком высокой ценой.

Массово и торжественно прошел День Победы на Наровлянщине. С самого утра горожане собрались на площади Ленина, чтобы принять участие в масштабном шествии «Беларусь помнит». И отдать дань уважения подвигу родственников, соотечественников, погибших на поле боя и ушедших после войны. Парад объединил руководство района, трудовые коллективы промышленных предприятий, представителей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, обслуживания дорог, работников торговли, творческую молодежь и других. По центральным улицам города портреты своих дедов и прадедов несли сотни наровлян.

Поздравляя наровлян с Днем Победы у памятника погибшим воинам и мирным жителям, председатель райисполкома Руслан Смирнов подчеркнул, что 9 Мая для нас — это особый праздник. За коротким и емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в бою. Особые слова благодарности и признательности глава района высказал ветеранам войны и труженикам тыла за их подвиг, за то, что отстояли мир и свободу, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Светлую память погибших почтили минутой молчания и троекратным оружейным салютом. К подножию памятника возложили цветы.

Продолжил праздничную программу флешмоб «Под мирным небом моей Беларуси!», подготовленный педагогами и учащимися учреждений образования. В городском сквере развернули свою работу разнообразные выставки: фотографий, книг и детских рисунков. Представлены и выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции, сладостей ОАО «Красный Мозырянин» и другие. Проводились акции и мастер-классы. Азартно и интересно проходил футбольный матч среди учащихся учреждений образования города в рамках турнира «Кожаный мяч». Для самых маленьких жителей нашего района состоялась игровая программа «Праздник идет в гости», конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир».

Для участников массового празднования работали торговые ряды с разнообразной продукцией, жарились шашлыки. Здесь же предлагали отведать солдатской каши.

На обновленной концертной площадке проходил финал смотра-конкурса среди трудовых коллективов. Яркие музыкальные номера в исполнении работников фабрики, спецлесхоза, лицея, отдела образования, спорта и туризма порадовали слушателей теплотой и искренностью исполнения. Настроение также создавали лучшие коллективы художественной самодеятельности Наровлянщины, солисты РДК, ДШИ, центра творчества детей и молодежи. На протяжении всей программы царила атмосфера радости и добра, а песни военных лет сделали праздник по-настоящему трогательным и запоминающимся.

Финальным аккордом мероприятий стал диско-фестиваль и Color Fest «Музыка весны». А для киноманов организовали открытый видеопоказ «Забытые кадры кинохроники».

Состоялся хороший мирный праздник, который мы можем отмечать благодаря Великой Победе.