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День Победы на Наровлянщине

10.05.2019 — Новости Общества | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

День Победы на Наровлянщине

День Победы — самый трогательный и волнующий праздник. Он не имеет возраста, всегда актуален и дорог каждому жителю страны, потому что завоеван слишком высокой ценой. 

Массово и торжественно прошел День Победы на Наровлянщине. С самого утра горожане собрались на площади Ленина, чтобы принять участие в масштабном шествии «Беларусь помнит». И отдать дань уважения подвигу родственников, соотечественников, погибших на поле боя и ушедших после войны. Парад объединил руководство района, трудовые коллективы промышленных предприятий, представителей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, обслуживания дорог, работников торговли, творческую молодежь и других. По центральным улицам города портреты своих дедов и прадедов несли сотни наровлян

Поздравляя наровлян с Днем Победы у памятника погибшим воинам и мирным жителям, председатель райисполкома Руслан Смирнов подчеркнул, что 9 Мая для нас — это особый праздник. За коротким и емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в бою. Особые слова благодарности и признательности глава района высказал ветеранам войны и труженикам тыла за их подвиг, за то, что отстояли мир и свободу, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Светлую память погибших почтили минутой молчания и троекратным оружейным салютом. К подножию памятника возложили цветы.

Продолжил праздничную программу флешмоб «Под мирным небом моей Беларуси!», подготовленный педагогами и учащимися учреждений образования. В городском сквере развернули свою работу разнообразные выставки: фотографий, книг и детских рисунков. Представлены и выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции, сладостей ОАО «Красный Мозырянин» и другие. Проводились акции и мастер-классы. Азартно и интересно проходил футбольный матч среди учащихся учреждений образования города в рамках турнира «Кожаный мяч». Для самых маленьких жителей нашего района состоялась игровая программа «Праздник идет в гости», конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир». 

Для участников массового празднования работали торговые ряды с разнообразной продукцией, жарились шашлыки. Здесь же предлагали отведать солдатской каши. 

На обновленной концертной площадке проходил финал смотра-конкурса среди трудовых коллективов. Яркие музыкальные номера в исполнении работников фабрики, спецлесхоза, лицея, отдела образования, спорта и туризма порадовали слушателей теплотой и искренностью исполнения. Настроение также создавали лучшие коллективы художественной самодеятельности Наровлянщины, солисты РДК, ДШИ, центра творчества детей и молодежи. На протяжении всей программы царила атмосфера радости и добра, а песни военных лет сделали праздник по-настоящему трогательным и запоминающимся.

Финальным аккордом мероприятий стал диско-фестиваль и Color Fest «Музыка весны». А для киноманов организовали открытый видеопоказ «Забытые кадры кинохроники».

Состоялся хороший мирный праздник, который мы можем отмечать благодаря Великой Победе.

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

 

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

День Победы на Наровлянщине

 

 

 
 
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