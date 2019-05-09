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Картина выходных: День Победы, зеленые города и огонь II Европейских игр на Монблане
10.05.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина выходных. 5-9 мая
Президент Беларуси
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В Мядельском районе состоится пресс-тур: "2019 - Год малой родины. Развитие потенциала Мядельского района как рекреационного и туристического центра Беларуси".
По 12 мая в Бресте во Дворце культуры профсоюзов пройдет международный фестиваль особых театров "Непратаптаны шлях", в котором примут участие коллективы из Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины. Во время фестиваля пройдет конкурс среди фотолюбителей и профессиональных фотографов "Театр в объективе".
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Всемирный день мигрирующих птиц.
Всемирный день справедливой торговли.
120 лет назад родился Глебов (наст. Сорокин) Глеб Павлович (г.Вознесенск, Украина), белорусский актер, народный артист Беларуси и СССР. Лучшие роли в белорусской и классической драматургии: Павел Немира ("Отечество" К.Чорного), Халимон ("Партизаны" К.Крапивы), Харкевич ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Туляга ("Кто смеется последним" К.Крапивы) и др. Снимался в кинофильмах: "Константин Заслонов", "Нестерка", "Полесская легенда", "Первые испытания" и др. Широкую популярность приобрел как чтец на радио. Лауреат Государственных премий СССР. Умер в 1967 году.
90 лет назад родился Алейник Дмитрий Иванович (г.Березино Минской обл.), белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области станковой и монументальной живописи. Автор тематических картин, пейзажей: "Весна. Порт", "Вечная память", "Лесное озеро" и др. Умер в 2003 году.
70 лет назад родился Литвинко Наталья Михайловна (г.Кричев Могилевской обл.), белорусский биохимик, доктор химических наук. Автор научных работ по биохимии ферментов липидного метаболизма для создания и выявления устойчивости к факторам внутренней среды организма липосом. Лауреат Государственной премии Беларуси.
115 лет назад родился Сальвадор Дали (1904-1989), испанский живописец, график, скульптор, режиссер, ведущий представитель сюрреализма. Умер в 1989 году.
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