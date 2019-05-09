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Картина выходных: День Победы, зеленые города и огонь II Европейских игр на Монблане

10.05.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Картина выходных: День Победы, зеленые города и огонь II Европейских игр на Монблане

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-9 мая

В Республике Беларусь 9 мая отметили День Победы - праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу, заявил глава государства, выступая на церемонии возложения венков. Президент считает святым долгом поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь. Чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей, заявил Александр Лукашенко. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Президент уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Представители и главы государств постсоветских республик должны чаще собираться на День Победы в Беларуси, заявил Александр Лукашенко.

Поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны поступили в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций.

Дипмиссии Беларуси за рубежом отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

ФОТОФАКТ: Праздничный салют

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На площади Победы в Минске 9 мая официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель - отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вспомнить своих предков-героев.

Беларусь помнит. День Победы в уникальных фотографиях БЕЛТА

РЕПОРТАЖ: История Победы на азбуке Морзе: война глазами 18-летней радистки

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Забег отважных" прошел в Минске

В Беларуси подготовят концепцию нового закона "О местном управлении и самоуправлении", сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Александр Попков. По его мнению, в основе развития местного самоуправления должна быть активность населения на местах.

Зеленые города: какими должны стать населенные пункты Беларуси

Качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском НПЗ, соответствует всем международным и отечественным нормам, стандартам и требованиями, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Следственный комитет России назвал имена подозреваемых в деле загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

Транзит товаров через Беларусь в I квартале увеличился на 7,9%.

Белорусская железная дорога планирует уже в этом месяце запустить единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов на станции Минск-Пассажирский.

Oнлайн-ресурс "Сертифицированные отели Республики Беларусь" начал функционировать на сайте Государственной системы каталогизации продукции.

Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан.

ИНТЕРВЬЮ: Владимир Новицкий: Ничего не забывается

Белорусские спортсмены завоевали 13 золотых наград на домашнем чемпионате Европы по спочану.

Белорус Евгений Соболь победил в веломногодневке "Пять колец Москвы".

В Ивано-Франковской области Украины 6 мая произошло ДТП с участием белорусов. Три человека погибли, десять с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в Шереметьево. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.

Иран приостановит выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки.

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Анонсы на 10 мая

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В Мядельском районе состоится пресс-тур: "2019 - Год малой родины. Развитие потенциала Мядельского района как рекреационного и туристического центра Беларуси".

По 12 мая в Бресте во Дворце культуры профсоюзов пройдет международный фестиваль особых театров "Непратаптаны шлях", в котором примут участие коллективы из Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины. Во время фестиваля пройдет конкурс среди фотолюбителей и профессиональных фотографов "Театр в объективе".

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Всемирный день мигрирующих птиц.

Всемирный день справедливой торговли.

120 лет назад родился Глебов (наст. Сорокин) Глеб Павлович (г.Вознесенск, Украина), белорусский актер, народный артист Беларуси и СССР. Лучшие роли в белорусской и классической драматургии: Павел Немира ("Отечество" К.Чорного), Халимон ("Партизаны" К.Крапивы), Харкевич ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Туляга ("Кто смеется последним" К.Крапивы) и др. Снимался в кинофильмах: "Константин Заслонов", "Нестерка", "Полесская легенда", "Первые испытания" и др. Широкую популярность приобрел как чтец на радио. Лауреат Государственных премий СССР. Умер в 1967 году.

90 лет назад родился Алейник Дмитрий Иванович (г.Березино Минской обл.), белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в области станковой и монументальной живописи. Автор тематических картин, пейзажей: "Весна. Порт", "Вечная память", "Лесное озеро" и др. Умер в 2003 году.

70 лет назад родился Литвинко Наталья Михайловна (г.Кричев Могилевской обл.), белорусский биохимик, доктор химических наук. Автор научных работ по биохимии ферментов липидного метаболизма для создания и выявления устойчивости к факторам внутренней среды организма липосом. Лауреат Государственной премии Беларуси.

115 лет назад родился Сальвадор Дали (1904-1989), испанский живописец, график, скульптор, режиссер, ведущий представитель сюрреализма. Умер в 1989 году.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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