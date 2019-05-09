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Все еще дожди, но теплее. Погода в Могилеве в рабочую субботу и единственный выходной
10.05.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вам тоже не хватало солнца в эти майские «каникулы», друзья? Что ж, придется подождать его еще, потому что в ближайшие дни тоже будет дождливо и преимущественно пасмурно. И следующая неделя, по предварительным данным, будет такой же. Разве что потеплеет, обещает
Сегодня, 10 мая, будет до +15°С, в первой половине дня — дождливо и ветрено. Ближе к вечеру может выглянуть солнце.
В рабочую субботу ветер утихнет, но в течение суток местами будут идти дожди. Температура воздуха — +10…+14°С.
В воскресенье, 12 мая, прогнозируют уже +10…+19°С и переменную облачность. Возможны небольшие дожди.
В понедельник потеплеет до +20°С, будет малооблачно, но возможна гроза.
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Вся следующая неделя обещает быть с дождями и грозами.
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