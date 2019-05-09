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Победа и Сталин, граница и жареная корюшка, авиакатастрофа и королевский младенец - все за выходные

10.05.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, отдохнули? Впереди два рабочих дня (включая субботу), потом один выходной — и мы снова войдем в привычную колею. Бр-р-р, у вас дома так же холодно? Как думаете, что произойдет быстрее: погода наладится или коммунальники поймут, что можно ненадолго снова включить нам отопление? Оно, кстати, вместе с горячей водой скоро подорожает (ну, а когда, если не летом, правда?). Давайте расскажем вам, на сколько потяжелеют наши жировки (спойлер: не бойтесь, незначительно). Военные, кстати, могут и вовсе этого не заметить — параллельно у них вырастут пенсии (гражданские, не завидовать!). Ладно, давайте быстро пробежим во самым важным новостям и интересным текстам большущих выходных — и вперед, в счастливое будущее!


  • Вчера мы отпраздновали 9 мая. Парада традиционно не было, президент с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске, в очередной раз высказался по поводу «нас невозможно наклонить и свергнуть», вспомнив Венесуэлу, пообщался с ветеранами… Мы же побывали на шествии «Бессмертного полка» (в этом году — разрешенном!) в Минске, который вчера «делил» столичные дороги с акцией «Беларусь помнит». «Развалили Советский Союз, армию растащили и сейчас кощунственно растаскивают по национальным квартирам память о нашей общей победе, это недопустимо, — говорит председатель большевистской организации „Отечество“ Василий Зеликов. — Акция „Беларусь помнит“… Мы согласны, мы тоже помним. Но мы упоминаем, что не одни белорусы сражались за освобождение Родины: это были и русские, и татары, и казахи, и другие народы великого Советского Союза. Мы сохраняем память о нашей общей победе. Некоторые говорят, что акция „Бессмертный полк“ является российской. Это неправильно. Это международная акция! И сегодня в ней принимает участие более 90 стран мира. Непонятно до конца, почему нашей акции „Бессмертный полк“ чинят постоянные препятствия». Вот здесь — наш большой репортаж о том, как все прошло. А еще в Минске вчера прошел «Забег отважных» — посмотрите, как было круто! Ну и обязательно прочтите историю танка Т-34−85 с надписью «Червонный» на башне, который традиционно возглавляет наши парады в честь Дня независимости. Эта боевая машина хранит на себе следы от осколков мин и снарядов. Именно на Т-34−85 с номером Л-145, носившем имя «Червонный», экипаж Дмитрия Фроликова первым ворвался в захваченный фашистами Минск.


  • И вот еще одна история, которую нельзя пропустить. В войну возле деревни Савский Бор (до войны Бегомльского, а сейчас Лепельского района) действовал подземный партизанский госпиталь. В нем находилось около 40 человек: 30 раненых и больных бойцов, 7 медработников и 5-летняя девочка. В госпитале практически не было лекарств, воды, еды, света, воздуха, пространства. Две вырытые среди болота землянки тщательно замаскировали от немцев сверху, но внутри они напоминали могилы — передвигаться там можно было лишь на четвереньках. Никто ни разу не вышел наружу: вокруг — каратели и блокада. Заживо замурованными люди оставались 18 суток, пока их не освободили партизаны. Чудо: все — и раненые, и медсестры, и ребенок — остались живы! Сегодня, через 74 года после войны, это похоже на красивую легенду. Но нет, это лесная партизанская быль. И — Подвиг, о котором мало кто знает.
  • Перед большими выходными в КГБ прокомментировали крупные задержания предыдущей недели. Оказывается, влиятельного силовика Андрея Втюрина задержали с поличным в момент получения 148 тысяч долларов, а главу «Белтелекома» Сиводедова «взяли» с 15 тысячами евро, зато потом дома (и не только) столько всего нашли! Вместе с ними были задержаны взяткодатели — позже МИД Беларуси уведомил посольство РФ о задержании КГБ трех граждан России.
  • Каждый год в Беларуси выявляются десятки случаев злоупотребления служебным положением (от рядовых чиновников до экс-вице-мэра столицы). Но масштабы меркнут в сравнении с тем, что произошло в Минске 118 лет назад. Рассказать, как тогда глава города закладывал в банке городские облигации, выступал за покупку Минском земель, которые уже принадлежали городу, и обманывал губернатора?
  • СК России рассказал подробности дела «о грязной нефти». Оказывается, все произошло из-за того, что шесть человек пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов)… Более подробно читайте здесь.
  • Пока мы отдыхали, в стране снова подорожало топливо. Но когда нас это останавливало! Белорусы заправились по новым ценам — и рванули на большие праздники из Беларуси. Ситуация с очередями на границе 5 и 6 мая была просто аховая, но потом все как-то рассосалось. А вы видели, как минчане уезжали из города на большие выходные? Мы поставили камеру перед МКАД в рабочую субботу — но картинка оказалась странной, не ожидали. Кстати, наша Катя Борисевич побывала в Паланге — и вот здесь делится с вами впечатлениями и рассказывает, во сколько обойдется уик-энд в курортном городе, почему литовцы считают свою янтарную баню лучшей в мире и правда ли, что жареная корюшка — самая вкусная рыба. Ну, а тем, кто не был в Паланге и не ел корюшку, можем предложить черешню на Комаровке — да-да, уже появилась! Дорогущая, правда… А с луком видели что творится? Севок пропал, репчатый тоже (а если где-то и остался, то стоит как кусок хорошего мяса). Эх, а как хорошо начинали — отдых, баня, корюшка…



  • А белорусы, увы, не радуют демографическим взрывом — все больше разводятся. В прошлом году в стране заключили более 60 тысяч браков, более 33 тысяч семей распались. Заявление о расторжении брака чаще подают женщины. 88% всех разводов происходит в городских семьях. И знаете, за последние годы появилась новая причина разводов — нежелание одного из супругов иметь детей. Ой, а кстати, вы читали историю одного звездного развода после 25 лет в браке и история любви «с молодой»? Да-да, конечно, мы о Бондарчуке и Андреевой.
  • Чуть не забыли напомнить вам о Радунице. В день, когда белорусы по всей стране вспоминали умерших, мы прогулялись по двум известным минским кладбищам — Военному и Восточному, — посмотрели, как выглядят могилы известных белорусов. А еще посмотрели на цыганский праздник на могилах в Бобруйске — очень атмосферно!
  • Продолжали следить за судьбой жильцов аварийного дома на улице Широкой в столице. Вначале о его состоянии высказался мэр, потом с людьми встретились чиновники и специалисты. Представитель организации, которая обследовала «злосчастную» колонну и разрабатывала проект по ее усилению, признал, что по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась, однако «никто никуда не падает», все остается под контролем. Ситуацией по дому также занялся Следственный комитет.
  • А в Бобруйске местные жители решили свои коммунальные проблемы самостоятельно, не дожидаясь милости от бюджета (увы, на Широкой так, конечно, не получится) — взяли и скинулись на… дорогу. Правда, город не знает, как эти деньги провести так, чтобы потом их не наказали контролирующие органы…
  • Уже видели в Минске магазин многоразовых экологичных товаров без упаковки? Нам стало интересно, можно ли на этом реально заработать и как покупатели реагируют на прокладки, которые надо стирать. А еще там есть пакеты для собачьих фекалий! Стоят 4,2 рубля за 10 штук. «Некоторые возмущаются: „Пакеты для фекалий — за такие деньги?“. Но мы готовы идти на траты, чтобы не оставлять пластиковые пакеты после себя». А вы готовы?
  • Ой, кстати, о магазинах и деньгах… Помните, что банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах? Особенно неприятна эта новость для тех, кому не нравится расплачиваться карточками, и тем, кто не имеет возможности рассчитываться «пластиком» (к примеру, жители некоторых деревень). Давайте расскажем, как (легально!) обойти эти ограничения!
  • Поможем парню? Виталию 23 года, и уже 7 лет он прикован к кровати: в 16 парень неудачно сделал трюк при прыжке. Ему нужен ЛФК-тренер, который смог бы постоянно заниматься на дому в Жодино. Ну, друзья, мы верим, что с вашей помощью все получится!



  • Ну, а вы уже оправились от третьей серии восьмого сезона «Игры престолов»? Мы не зря просили вас проголосовать за того, кто же умрет в следующей серии. Вы угадали! Большинство читателей TUT.BY проголосовали за Теона Грейджоя, и сериал таки лишился его. Готовы определить судьбу героев четвертой серии? Голосуем и угадываем тут! А если «GoT» — не ваш сериал, то, молодежь, посмотрите 10 фильмов о сексе, от которых возбуждались ваши родители (если в выходные времени не нашли). Забавная подборка, конечно: с чего и сегодня можно попускать слюни, а с чего-то — неприкрыто поржать.
  • И вот вам напоследок легкий, но милый тест. Сможете продолжить фразу за учителя? Все вот эти «лес рук» и «а голову ты дома не забыл?»… Эй, школьники, попробуйте на переменке!
  • А еще обязательно посмотрите на этих животных и умилитесь, как они своей непосредственной реакцией похожи на людей. Вот здесь собрали для вас фото самых невероятных зверей — и это должно хоть немного примирить вас с сегодняшним хмурым рабочим утром!

Все новости субботы, 4 мая

Все новости воскресенья, 5 мая

Все новости понедельника, 6 мая

Все новости вторника, 7 мая

Все новости среды, 8 мая

Все новости четверга, 9 мая

Кстати. Если за праздники соскучились по чему-то серьезному (эм-м-м, ладно, не всегда) и полезному (а вот это — точно!) — то сегодня к вам вернется наша «Экономика на пальцах». Что будем обсуждать — рассказываем здесь, а вы обязательно подключайтесь к прямому эфиру в 15.25!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, отдохнули? Впереди два рабочих дня (включая субботу), потом один выходной - и мы снова войдем в привычную колею.
 
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