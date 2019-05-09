Победа и Сталин, граница и жареная корюшка, авиакатастрофа и королевский младенец - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, отдохнули? Впереди два рабочих дня (включая субботу), потом один выходной — и мы снова войдем в привычную колею. Бр-р-р, у вас дома так же холодно? Как думаете, что произойдет быстрее: погода наладится или коммунальники поймут, что можно ненадолго снова включить нам отопление? Оно, кстати, вместе с горячей водой скоро подорожает (ну, а когда, если не летом, правда?). Давайте расскажем вам, на сколько потяжелеют наши жировки (спойлер: не бойтесь, незначительно). Военные, кстати, могут и вовсе этого не заметить — параллельно у них вырастут пенсии (гражданские, не завидовать!). Ладно, давайте быстро пробежим во самым важным новостям и интересным текстам большущих выходных — и вперед, в счастливое будущее!

























Ну, а вы уже оправились от третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» ? Мы не зря просили вас проголосовать за того, кто же умрет в следующей серии. Вы угадали! Большинство читателей TUT.BY проголосовали за Теона Грейджоя, и сериал таки лишился его. Готовы определить судьбу героев четвертой серии? Голосуем и угадываем тут ! А если «GoT» — не ваш сериал, то, молодежь, посмотрите 10 фильмов о сексе, от которых возбуждались ваши родители (если в выходные времени не нашли). Забавная подборка, конечно: с чего и сегодня можно попускать слюни, а с чего-то — неприкрыто поржать.

? Мы не зря просили вас проголосовать за того, кто же умрет в следующей серии. Вы угадали! Большинство читателей TUT.BY проголосовали за Теона Грейджоя, и сериал таки лишился его. Готовы определить судьбу героев четвертой серии? ! А если «GoT» — не ваш сериал, то, молодежь, посмотрите (если в выходные времени не нашли). Забавная подборка, конечно: с чего и сегодня можно попускать слюни, а с чего-то — неприкрыто поржать. И вот вам напоследок легкий, но милый тест . Сможете продолжить фразу за учителя ? Все вот эти «лес рук» и «а голову ты дома не забыл?»… Эй, школьники, попробуйте на переменке!

. ? Все вот эти «лес рук» и «а голову ты дома не забыл?»… Эй, школьники, попробуйте на переменке! А еще обязательно посмотрите на этих животных и умилитесь, как они своей непосредственной реакцией похожи на людей. Вот здесь собрали для вас фото самых невероятных зверей — и это должно хоть немного примирить вас с сегодняшним хмурым рабочим утром!

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Кстати. Если за праздники соскучились по чему-то серьезному (эм-м-м, ладно, не всегда) и полезному (а вот это — точно!) — то сегодня к вам вернется наша «Экономика на пальцах» . Что будем обсуждать — рассказываем здесь , а вы обязательно подключайтесь к прямому эфиру в 15.25!

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