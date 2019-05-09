В Гомеле появилась новая достопримечательность - 14-тонный боевой самолет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле ко Дню Победы появилась взлетно-посадочная полоса, с которой взмывает в небо Су-24М. В стилизованный аэродром превратили аллею напротив главного корпуса технического университета, который носит имя легендарного авиаконструктора Павла Сухого.





Самолет доставили в Гомель с Барановичского 558-го авиаремонтного завода.

Бывший конструктор ОКБ Роллан Мартиросов рассказал, как создавался легендарный самолет. К примеру, как Павел Сухой принял решение разместить места летчиков не друг за другом, а рядом. В такой кабине члены экипажа могли с легкостью взаимодействовать даже без радиосвязи.





На церемонии открытия мэр Гомеля Петр Кириченко отметил, что памятник должен напоминать молодым гомельчанам о жизненном кредо авиатора: «Мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самых больших высот».