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В Гомеле появилась новая достопримечательность - 14-тонный боевой самолет

10.05.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле ко Дню Победы появилась взлетно-посадочная полоса, с которой взмывает в небо Су-24М. В стилизованный аэродром превратили аллею напротив главного корпуса технического университета, который носит имя легендарного авиаконструктора Павла Сухого.


Самолет доставили в Гомель с Барановичского 558-го авиаремонтного завода.

Бывший конструктор ОКБ Роллан Мартиросов рассказал, как создавался легендарный самолет. К примеру, как Павел Сухой принял решение разместить места летчиков не друг за другом, а рядом. В такой кабине члены экипажа могли с легкостью взаимодействовать даже без радиосвязи.


На церемонии открытия мэр Гомеля Петр Кириченко отметил, что памятник должен напоминать молодым гомельчанам о жизненном кредо авиатора: «Мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самых больших высот».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле ко Дню Победы появилась взлетно-посадочная полоса, с которой взмывает в небо Су-24М.
 
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