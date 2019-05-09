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Дожди и ветер. Погода в Витебске в конце праздничной недели
10.05.2019 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздничная майская неделя закончится на дождливой ноте, синоптики
В пятницу, 10 мая, до +16°С. Небольшой дождь, ветер порывами до 18 метров в секунду.
В рабочую субботу, 11 мая, пасмурно, сильный дождь, до 12 градусов со знаком плюс.
В воскресенье, 12 мая, во второй половине дня возможен дождь. До 19 градусов тепла.
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Неделя закончится на дождливой «ноте», синоптики прогнозируют и грозы. Но будет довольно тепло.
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