Дожди и ветер. Погода в Витебске в конце праздничной недели

Источник материала: Tut.by

Праздничная майская неделя закончится на дождливой ноте, синоптики прогнозируют и грозы. Но будет довольно тепло.

В пятницу, 10 мая, до +16°С. Небольшой дождь, ветер порывами до 18 метров в секунду.

В рабочую субботу, 11 мая, пасмурно, сильный дождь, до 12 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, 12 мая, во второй половине дня возможен дождь. До 19 градусов тепла.

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