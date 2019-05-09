Облачно, возможен дождь. Погода в Гродно в рабочую субботу и единственный выходной

Источник материала: Tut.by

В рабочую субботу и воскресенье на Гродненщине будет пасмурно, но тепло. Воздух прогреется до +18°С, могут пройти дожди, сообщает pogoda.by .

В субботу, 11 мая, весь день будет пасмурно, к вечеру обещают дождь. Температура воздуха днем — до +18°С.

В воскресенье, 12 мая, переменная облачность, слабый ветер, вечером — дождь. Воздух днем прогреется до +20°С.

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