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Облачно, возможен дождь. Погода в Гродно в рабочую субботу и единственный выходной
10.05.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рабочую субботу и воскресенье на Гродненщине будет пасмурно, но тепло. Воздух прогреется до +18°С, могут пройти дожди, сообщает
В субботу, 11 мая, весь день будет пасмурно, к вечеру обещают дождь. Температура воздуха днем — до +18°С.
В воскресенье, 12 мая, переменная облачность, слабый ветер, вечером — дождь. Воздух днем прогреется до +20°С.
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В рабочую субботу и нерабочее воскресенье на Гродненщине будет пасмурно, но тепло. Воздух прогреется до +18°С, могут пройти дожди.
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