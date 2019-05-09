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В Гомеле первоклассница спасла от пожара себя и уснувшую мать
10.05.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле женщина уснула с сигаретой и едва не сгорела. Спасла ее дочь-первоклассница,
Инцидент произошел 9 мая, примерно в 22.30, в многоэтажке по улице Барыкина.
Девочка почувствовала запах дыма, забежала в комнату и разбудила спавшую на полу мать, под которой уже тлел ковер и вызвала спасателей.
Женщина потушила огонь еще до приезда МЧС. Школьницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в больницу.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Девочка почувствовала запах дыма, забежала в зал, разбудила спящую на полу мать, под которой уже тлел ковер и вызвала спасателей.
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