﻿ В Гомеле первоклассница спасла от пожара себя и уснувшую мать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле первоклассница спасла от пожара себя и уснувшую мать

10.05.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле женщина уснула с сигаретой и едва не сгорела. Спасла ее дочь-первоклассница, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел 9 мая, примерно в 22.30, в многоэтажке по улице Барыкина.

Девочка почувствовала запах дыма, забежала в комнату и разбудила спавшую на полу мать, под которой уже тлел ковер и вызвала спасателей.

Женщина потушила огонь еще до приезда МЧС. Школьницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка почувствовала запах дыма, забежала в зал, разбудила спящую на полу мать, под которой уже тлел ковер и вызвала спасателей.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле появилась новая достопримечательность - 14-тонный боевой самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика