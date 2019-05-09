В Гомеле первоклассница спасла от пожара себя и уснувшую мать

Источник материала: Tut.by

В Гомеле женщина уснула с сигаретой и едва не сгорела. Спасла ее дочь-первоклассница, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел 9 мая, примерно в 22.30, в многоэтажке по улице Барыкина.

Девочка почувствовала запах дыма, забежала в комнату и разбудила спавшую на полу мать, под которой уже тлел ковер и вызвала спасателей.

Женщина потушила огонь еще до приезда МЧС. Школьницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.