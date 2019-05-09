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Состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя начальника управления-начальника отдела трудовых отношений
10.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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Состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя начальника управления-начальника отдела трудовых отношений
30.05.2019. с 10.00 до 11.00 часов по телефону 73-92-33 состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя начальника управления-начальника отдела трудовых отношений...
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