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Состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя начальника управления-начальника отдела трудовых отношений

10.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

 

 
 
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30.05.2019. с 10.00 до 11.00 часов по телефону 73-92-33 состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя начальника управления-начальника отдела трудовых отношений...
 
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