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Креатив из отходов. Житель Житковичского района создает из покрышек необычные скульптуры

10.05.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель агрогородка Кольно Житковичского района Анатолий Чабан мастерит из старых покрышек… нет, не лебедей и клумбы, хотя, и без них, признается, в первое время не обошлось. Натренировавшись на примитивных фигурках, мужчина понял, что может создавать из вторсырья и более оригинальные объекты.


Новым хобби Анатолий увлекся несколько месяцев назад. Вскоре во дворе появилась огромная змея, потом — будильник-великан, а затем — байк в натуральную величину.

— Материал у нас сначала был свой, но быстро закончился, и шины стали приносить односельчане, — рассказывает жена мастера Елена.


Она всячески поддерживает увлечение мужа, то и дело подбрасывая ему идеи для творчества. Результатами делится в соцсетях.


Задумок и планов у семьи еще много. Какой артобъект будет следующим, не рассказывают — готовят очередной сюрприз для односельчан.

 
 
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Житель агрогородка Кольно Житковичского района Анатолий Чабан дает старым покрышкам еще один шанс. Как вам такое творчество?
 
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