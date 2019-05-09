Блогер из Ингушетии опасается за свою жизнь. Беларусь хочет его выслать в Россию

Источник материала: Tut.by

8 мая в Минске был задержан Исмаил Нальгиев, блогер и участник протестов в Ингушетии. Нальгиев пытался вылететь в Прагу, но белорусские пограничники не пропустили его. Второй день задержанный находится в изоляторе, все это время он не ест. Адвокат Антон Гашинский сообщил TUT.BY, что замначальника ОГИМ Октябрьского РУВД приняла решение о его принудительной высылке. Блогер опасается за свою жизнь.



Фото: Фейсбук

Исмаил Нальгиев известен как активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. По информации издания «Кавказский узел» , после массового митинга в Магасе и столкновений активистов с силовиками в Ингушетии проходят задержания, аресты и обыски, со 2 апреля были задержаны не менее 40 активистов.

8 мая Нальгиев пытался вылететь в Прагу из Минска, но белорусские пограничники не пропустили его, второй день он находится в изоляторе.

— Сегодня стало известно, что заместитель начальника ОГИМ Октябрьского РУВД приняла решение о принудительной высылке Исмаила Нальгиева, а также запрет на въезд на территорию Беларуси на 10 лет — это максимальный срок, — сообщил TUT.BY адвокат Антон Гашинский. — Я встречался с Исмаилом, чувствует он себя плохо, два дня ничего не ест, он мусульманин, сейчас идет Рамадан, пища, которую дают в изоляторе, ему не подходит. Сидит он вместе с вьетнамцами, поговорить с ними не может. У него нет теплой одежды.

По словам адвоката, Исмаил настаивает, что никогда не был в розыске, ему не предъявлялись обвинения в совершении преступления. Административный протокол в отношении него в Беларуси не составлялся. Свое задержание иностранец считает политическим преследованием, так как был участником оппозиционных акций. Блогер всерьез опасается за свою жизнь, если его вывезут на территорию России.

Известно, что инициатором задержания является МВД Республики Ингушетия, указывается, что Нальгиев скрывается от органов следствия и прокуратуры. По данным адвоката, в межгосударственный розыск его объявили 28 апреля.

Поскольку в Ингушетии существует угроза применения пыток в отношении Нальгиева, адвокат готовит ходатайство о предоставлении Исмаилу статуса дополнительной защиты в Беларуси, что позволит ему остаться в Минске. Также адвокат подал жалобу на решение о принудительной высылке.

В соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток. Согласно белорусскому законодательству, иностранцы не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в государство, где их жизни или свободе угрожает опасность и пытки.

Правозащитники требуют от белорусских властей «неукоснительного соблюдения законодательства Республики Беларусь и выполнения всех необходимых процедур для недопущения нарушения прав Исмаила Нальгиева». Заявление подписали председатель Кабардино-Балкарского регионального Правозащитного центра Валерий Хатажуков, а также представители общественного объединения «Правовая инициатива», консультационного центра «Хьюман Константа», «Белорусского документационного центра», Белорусского Дома прав человека им. Бориса Звозскова и центра социальных программ «Женская инициатива».