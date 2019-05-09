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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 мая

10.05.2019 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 мая
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 мая, в отдельных районах возможен слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, местами по северо-востоку - сильные дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 21 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 11 мая, в отдельных районах возможен слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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