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В Барановичах мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме

10.05.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в ложном сообщении о готовящемся взрыве дома, сообщает Генпрокуратура.

Пьяный мужчина с мобильного телефона позвонил по номеру 102 и сообщил о якобы готовящемся взрыве в жилом доме. Его нашли за несколько минут и задержали. Мужчина пояснил, что поссорился со своей знакомой, та ушла из дома. Он, мол, хотел выяснить с ней отношения, вот и позвонил в милицию, полагая, что для во время выяснения обстоятельств к нему привезут женщину.

Позже, во время расследования уголовного дела, обвиняемый украл чужой мобильный телефон — его собственный был изъят как вещдок.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность для жизни и здоровья людей (ч.1 ст. 340 УК) и краже (ч.1 ст. 205 УК).

Он получил 1,5 года лишения свободы в колонии в строгого режима, также ему придется пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

 
 
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