Связано ли выпадение волос с болезнями ЖКТ, и о чем говорит изжога? Гастроэнтерологи ответят на вопросы

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Болезни органов пищеварения: как лечить и что менять в питании» пройдет 11 мая с 11.30 до 13.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

О каких заболеваниях говорит изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? Может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Нужно ли удалять полипы в желудке? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей? Стоит ли переводить малышей первых лет жизни на общий стол? Задайте ваш вопрос врачам-гастроэнтерологам!

На вопросы ответят:

• Елена Адаменко, доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент.

• Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог, доцент 2-й кафедры детских болезней БГМУ, кандидат медицинских наук.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by, а также оставлять на форуме под этой заметкой.