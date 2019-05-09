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Связано ли выпадение волос с болезнями ЖКТ, и о чем говорит изжога? Гастроэнтерологи ответят на вопросы
10.05.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Болезни органов пищеварения: как лечить и что менять в питании» пройдет 11 мая с 11.30 до 13.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
О каких заболеваниях говорит изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? Может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Нужно ли удалять полипы в желудке? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей? Стоит ли переводить малышей первых лет жизни на общий стол? Задайте ваш вопрос врачам-гастроэнтерологам!
На вопросы ответят:
• Елена Адаменко, доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент.
• Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог, доцент 2-й кафедры детских болезней БГМУ, кандидат медицинских наук.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by, а также оставлять на форуме под этой заметкой.
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Связано ли выпадение волос с болезнями ЖКТ, и о чем говорит изжога? Гастроэнтерологи ответят на вопросы
Онлайн-конференция «Болезни органов пищеварения: как лечить и что менять в питании» пройдет 11 мая с 11.30 до 13.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и...
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