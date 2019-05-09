Погода на ближайшие четыре дня: станет теплее, а дождей - меньше

Источник материала: Tut.by

На этой неделе из-за атмосферных фронтов во многих районах Беларуси была холодная и дождливая погода. Их влияние сохранится и в субботу, но затем погода улучшится: дождей будет немного и станет теплее. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

11 мая, в субботу, погода будет неустойчивая, ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, местами по северо-востоку республики ожидаются сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5… +11°С, максимальная днем +11…+17°С, по юго-западу воздух прогреется до +21°С.

В воскресенье, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…+10°С, максимальная температура днем +16…+23°С.

13 мая, в понедельник, в отдельных районах республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…+13°С, максимальная температура днем +16…+23°С.

Во вторник в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…+13°С, максимальная днем +16…+23°С.

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