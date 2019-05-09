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С 13 мая в Витебске начнут отключать горячую воду. Сократят ли срок «мытья в тазиках»?

10.05.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

C 13 мая в разных районах Витебска на две недели начнут отключать горячую воду, чтобы подготовить дома к новому отопительному периоду. Представитель «Витебских тепловых сетей» рассказал vitebsk.biz, сократят ли срок, в течение которого горожане вынуждены мыться с помощью тазиков и ведер.

Главный инженер филиала «Витебские тепловые сети» Василий Нестеров заверил, что срок, на который отключают горячую воду, — минимален:

— Когда-то отключали воду на месяц-полтора, а сегодня — две недели. Когда есть возможность сократить и этот срок, то, как правило, мы включаем сети раньше. А так две недели — минимальный период. Если со временем все трубы будут предизолированы по новым технологиям, то, возможно, работы сократятся на несколько дней. Но намного они сократиться не могут: кроме ремонта тепловых сетей, нужно проводить мероприятия и на теплоисточниках.

У некоторых витеблян возникает вопрос, почему отключают горячую воду в новых домах, где еще не изношенны трубы. Василий Нестеров объясняет:

— Отдельно взятый дом не имеет собственной котельной. Отключения, испытания и ремонты ведутся на тепловых сетях конкретного теплоисточника, к которому подключены микрорайоны города, например, к котельной «Южная» и другим. Поэтому нет технической возможности не отключать горячую воду в отдельно взятых домах.

— А по какому принципу определяют очередность отключения теплоисточников? В прошлом году их отключали в другом порядке.

— Во-первых, стараемся учесть объемы работ на тепловых сетях и теплоисточниках, увязать сроки отключений со сроками проведения основных городских мероприятий, учесть интересы и пожелания предприятий. Во-вторых, некоторые люди, напротив, часто спрашивают: «Почему нас все время отключают воду в один и тот же период?». Поэтому стараемся чередовать даты, чтобы максимально учесть интересы всех.

Полный график отключения горячей воды с конкретными адресами — здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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C 13 мая в разных районах Витебсках на две недели начнут отключать горячую воду, чтобы подготовить дома к новому отопительному периоду. А может можно это делать...
 
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