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Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий - МВД

10.05.2019 12:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий - МВД
Во время праздника в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий, охрана общественного порядка была обеспечена. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В День Победы 9 мая органами внутренних дел обеспечена охрана общественного порядка при проведении более 500 массовых мероприятий. Традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки, которые состоялись в 34 населенных пунктах страны. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске. Зрителями праздничного концерта на площади Победы и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей столицы.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме, что позволило обеспечить надлежащий уровень охраны общественного порядка. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Осложнений оперативной обстановки не допущено, задачи по обеспечению правопорядка выполнены. "Во время праздничных мероприятий оперативная обстановка в стране была спокойная и контролируемая, - отметил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич. - В местах проведения массовых мероприятий не допущено происшествий и чрезвычайных ситуаций".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий, охрана общественного порядка была обеспечена. Такая информация размещена на...
 
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