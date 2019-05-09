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За майские выходные Гродно и район посетило рекордное количество безвизовых туристов

10.05.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 29 апреля по 9 мая в Гродно и Гродненском районе побывало 4,4 тыс. безвизовых туристов. А всего с начала года регион без виз посетило более 36,5 тыс. человек.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как рассказали TUT.BY в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, в прошлом году за аналогичный период туристов в регионе было почти в два раза меньше: тогда Гродно и район посетило около 18 тыс. человек.

Как и раньше, большинство туристов к нам приезжает из Литвы, Польши и Латвии.

Напомним, с 1 января 2018 года иностранцы могут приезжать в некоторые районы Брестской и Гродненской областей без виз на 10 дней. В Гродненской области «безвиз» работает в туристско-рекреационном парке «Августовский канал», в который сейчас входит не только Гродно, но и Гродненский район.

Областные власти предлагают расширить безвизовую зону. В нее хотят включить Щучинский, Вороновский и Лидский районы и увеличить срок нахождения там туристов до месяца. Предложения сейчас в стадии согласования.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 29 апреля по 9 мая в Гродно и Гродненском районе побывало 4,4 тысячи безвизовых туристов. А всего с начала года регион без виз посетило 36 654 человека.
 
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