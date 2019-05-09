|
За майские выходные Гродно и район посетило рекордное количество безвизовых туристов
10.05.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 29 апреля по 9 мая в Гродно и Гродненском районе побывало 4,4 тыс. безвизовых туристов. А всего с начала года регион без виз посетило более 36,5 тыс. человек.
Как рассказали TUT.BY в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, в прошлом году за аналогичный период туристов в регионе было почти в два раза меньше: тогда Гродно и район посетило около 18 тыс. человек.
Напомним, с 1 января 2018 года иностранцы могут приезжать в некоторые районы Брестской и Гродненской областей
Областные власти предлагают
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 29 апреля по 9 мая в Гродно и Гродненском районе побывало 4,4 тысячи безвизовых туристов. А всего с начала года регион без виз посетило 36 654 человека.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)