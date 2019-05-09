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Куда уехали и где побывали известные белорусы на длинных майских выходных

10.05.2019 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Длинные выходные в Беларуси — редкость. В этом мае мы отдыхали целых пять дней подряд, и многие успели съездить в небольшой отпуск или во время этих дней туда отправиться. В Instagram и Facebook то и дело мелькали фотографии из разных, преимущественно солнечных, стран. Мы посмотрели, где успели побывать известные белорусы, судя по их постам в соцсетях.

Белорусская модель и телеведущая Ольга Хижинкова вместе с еще одной моделью и телеведущей Ириной Ромбальской на этих длинных бежали полумарафон в Белостоке в Польше.

Известный ведущий радио «Unistar» Александр Найденов был на Мальте. На своей странице в Facebook он опубликовал несколько фотографий оттуда.

Телеведущий и бизнесмен Денис Курьян разместил в своем Instagram несколько фотографий из Польши. Пару дней назад он сделал пост с фото из Национального аэропорта «Минск» и подписал его так: «5 официальных выходных в Беларуси = 120 часов кайфа. Распорядитесь ими мудро. Ставьте мне лайк (раз уж смотрите) и немедленно выходите из Инста. Все, пока!»

Затем у него появился пост из Варшавы.

И несколько постов из польского Гданьска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Длинные выходные в Беларуси - редкость. В этом мае мы отдыхали целых пять дней подряд, и многие успели съездить в небольшой отпуск или во время этих дней туда...
 
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