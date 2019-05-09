Две недели с тазиками. Зачем в Минске отключают горячую воду летом и когда перестанут это делать

Источник материала: Tut.by

В минских квартирах с 13 мая снова начнут отключать горячую воду . Уже есть график , у кого когда. Но говорят, на нескольких улицах откажутся от сезонных отключений уже в следующем году. Правда ли это? Будет ли праздник и на вашей улице? Да и вообще — зачем нужно отключать горячую воду? В филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» объяснили, что к чему.

Зачем вообще отключать горячую воду? Горячую воду отключают, чтобы можно было подготовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Каждый год во время отключений трубопроводы испытывают (ниже об этом — подробнее), а если обнаруживаются повреждения — ремонтируют. Все это невозможно сделать без отключения горячей воды, рассказывает главный инженер «Минских тепловых сетей» Александр Драгун.

А какие в трубах бывают повреждения? Большинство повреждений (практически 99%) возникают из-за наружной коррозии трубопроводов. Проще говоря, трубы ржавеют.

— Внутренней коррозии труб в Минске почти нет, потому что теплоноситель — сетевая вода — в них очень хорошего качества. Это химочищенная вода: из нее удаляются соли жесткости — чтобы не было накипи, и агрессивные газы — чтобы не было внутренней коррозии, — объясняет Александр Драгун. — А вот наружная коррозия — наш бич. Большой вред — от антигололедной смеси с солесодержащими компонентами. Талая вода просачивается к трубам через неплотности, и соль усиливает коррозию.

Зачем проверять трубы каждый год? Неужели с ними все так плохо? В документах прописано, что испытывать и ремонтировать трубы, правда, нужно каждый год. Но в каком состоянии минские трубы и о каких масштабах идет речь? Сколько всего в Минске труб? От источников РУП «Минскэнерго» сетевая вода транспортируется по трубам длиной больше 4 тысяч километров. Из них 2600 километров труб в городе обслуживают «Минские тепловые сети», еще около 900 километров — «Минсккоммунтеплосети» Мингорисполкома, оставшиеся трубопроводы относятся к другим организациям. Минск по протяженности сетей — на третьем месте среди городов СНГ, после Москвы и Санкт-Петербурга. — Из 2600 километров труб больше половины (1370 километров) отработали нормативный срок — 25 лет. Есть трубы, которым и по сорок лет. Однако возраст не всегда говорит о состоянии трубопровода, — рассказывает Александр Драгун.

По данным «Минских теплосетей», худшим по техническому состоянию труб был 2004 год (тогда зафиксировали 2115 повреждений). А вот в 2018 году повреждений было почти в два раза меньше (1033). Но при этом в 2004 году было 300 километров труб, которые отработали 25 лет и больше, а сейчас таких уже 1370. То есть за последние 15 лет трубы состарились, но эксплуатировать их по-прежнему можно. Причина того, что трубы досмотрены, — «технические мероприятия», которые проводятся каждый год, говорят специалисты.

Две недели с тазиками! Почему так долго? Надолго ли отключат воду в вашей квартире, зависит от того, успешно ли испытали теплосеть. — 30% участков труб с первого раза не проходят испытания, — говорят в «Минских теплосетях». Здесь напоминают: раньше на профилактику отводился 21 день, сейчас работы в среднем не превышают 15 дней, где-то справляются и за семь. Как именно трубы испытывают? Сначала воду в них охлаждают до безопасной температуры. Потом подвергают сети давлению, которое на 25% выше рабочего — такое испытание продолжается десять минут. При этом утечка воды должна быть «в пределах нормы».

— Если все прошло хорошо, значит, сеть выдержала испытание. Потом возвращаем нормальное давление и работники обходят теплотрассу, — рассказывает Александр Драгун. — Если же трубы не прошли испытания и появились повреждения, то их нужно устранять. А тысячи километров трубопроводов в городе лежат в том числе в самых неудобных местах: например, под проезжей частью, где сверху ходят автобусы, троллейбусы. Иногда, чтобы устранить повреждения, нужно поменять схемы маршрутов общественного транспорта. Иногда работать можно только в выходные — пока их дожидаемся, делаем что-то другое. Так и выходит, что одна сеть испытывается семь дней, другая — 14.

В Европе горячую воду не отключают! А мы сможем без этого обойтись? Сможем, но не сейчас. Отказаться от сезонных отключений можно будет, когда все теплосети в городе заменят на более современные ПИ-трубы (предизолированные). — ПИ-трубы у нас начали прокладывать в 1990-х годах, но их применение стало обязательным при замене и строительстве теплосетей только после 2002 года, когда вышло постановление Совмина, направленное на энергосбережение. Для сравнения: немцы, например, начали прокладывать такие трубы еще в 1969 году, — объясняет Александр Драгун.

Из 2600 километров труб, относящихся к «Минским теплосетям», 800 километров — современные. Они оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволяет следить за состоянием труб без раскопок, с помощью специальных приборов. — А 130 километров из этих 800 оснащены еще и системой передачи показаний приборов на рабочее место по каналам GSM, — добавляют в «Минских теплосетях». — Мы продолжаем оснащать такими приборами сети. В год в Минске добавляется примерно по 60 километров ПИ-труб. TUT.BY подсчитал: если не начать менять трубы быстрее, то на полное обновление оставшихся 1800 километров понадобится еще 30 лет.

Погодите, но есть же новые районы с новыми сетями. Зачем там нужны испытания? Да, один из таких районов — Каменная Горка, возведенная уже в двухтысячных. Однако новые трубы микрорайона связаны со старыми системами теплоснабжения, которые построили еще в 1980 году. Поэтому отказаться от испытаний нельзя, объясняют в филиале «Минские тепловые сети».

А в чем уникальность Золотой Горки? Как там смогут отказаться от отключений горячей воды? В этом году в квартале улиц Платонова — Краснозвездная — Золотая Горка — Гикало начали планово заменять теплосети . В июне реконструкцию вести не будут из-за Европейских игр, потом возобновят. В этом районе проложат 9,5 километра новых ПИ-труб.

— В основном тепловые сети построены по тупиковому принципу. Есть источник тепла, и есть конечный потребитель, к которому проложена сеть. Особенность этого квартала в том, что есть возможность запитать его сразу от двух тепломагистралей. Это позволит испытывать трубы поочередно, без отключения горячей воды — говорит Александр Драгун. Кварталу Золотой Горки, если эксперимент летом 2020 года окажется успешным, и вправду повезет — горячую воду там будут подавать без перерывов.

Непонятно. Раз трубы новые — зачем все равно их испытывать? Проводить испытания каждый год требуют нормативные документы, отвечают в «Минских теплосетях». — Вот когда новых современных труб будет больше, чем старых, можно будет поднимать вопрос об отмене обязательного требования об испытаниях. Пока еще до этого далеко, — объясняет Александр Драгун.

А в других районах можно сделать как на Золотой Горке? Если все получится на Золотой Горке, то «Минские тепловые сети» смогут во время реконструкции предусматривать запитку труб от разных теплоисточников и магистралей и в других районах города. Там, где это технически возможно.

