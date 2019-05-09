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Приём на производстве

10.05.2019 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин посетил СООО «ПП Полесье». Цель визита – провести приём граждан, выслушать замечания, помочь найти решения в тех или иных ситуациях.

Приём на производстве

Александру Андреевичу рассказали о планируемом расширении производственной территории – в сентябре ожидается сдача нового цеха. Был поднят вопрос о закупке и самостоятельном производстве запасных частей к игрушкам, рассказали о тонкостях сертификации на российский и европейский рынки. Александра Мурашкина заверили, что единственный путь конкуренции – это качество продукции – на предприятии используется только пищевая пластмасса и никакого вторсырья.

Также был поднят вопрос подготовки и переобучения кадров прямо на предприятии, а также о ближайших планах выпуска новой продукции – конструктора на подобие «LEGO» и кукол.

В свою очередь председатель объединения профсоюзов рассказал о преимуществе нахождения работника в составе профсоюза и возможностях увеличения количества членов профсоюза на предприятии.

Гостю провели экскурсию по производственным цехам, показали продукцию. Александр Мурашкин пообщался с работниками, которые задавали различные вопросы, в частности – была поднята тема оплаты больничного листа.

Людмила ПАШКОВИЧ.

На снимке автора: (справа) Александр Мурашкин общается с работниками предприятия.

 

 
 
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