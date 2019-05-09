Посещать леса Могилевской области уже можно - запрет снят

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области сняли запрет на посещение лесов, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства. Пожароопасный период завершился после обильных дождей, которые шли в регионе в последние дни.

Запрет на посещение лесов в Могилевской области ввели в конце апреля, когда в области долгое время стола сухая теплая погода, горели леса. Его снимали постепенно в районах, где шли дожди, и вот сняли окончательно по всей области.

Для посещения открыты леса и в Гомельской области. В Минской и Гродненской — на большей части территории. Запрет держится на всей территории Брестчины и Витебщины (кроме Поставского и Бешенковичского районов), сообщается на сайте МЧС.