11 человек подшофе выявлены на работе Столинским РОВД

Источник материала: Навiны Палесся



Как сообщил «НП» заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей КОЗУЛЯ, продолжаются проверки предприятий (в том числе и АПК) на предмет выявления хищений и соблюдения трудовой дисциплины.

Так, за прошедшие две недели в нашем районе было выявлено 11 граждан, которые находились на своих рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит ответственность по ч. 2 ст. 17.3 Кодекса об административных нарушениях Республики Беларусь, которая влечёт наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

Лилия ГУЩА