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11 человек подшофе выявлены на работе Столинским РОВД

10.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

11 человек подшофе выявлены на работе Столинским РОВД
Как сообщил «НП» заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей КОЗУЛЯ, продолжаются проверки предприятий (в том числе и АПК) на предмет выявления хищений и соблюдения трудовой дисциплины.

Так, за прошедшие две недели в нашем районе было выявлено 11 граждан, которые находились на своих рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.  Им грозит ответственность по ч. 2 ст. 17.3 Кодекса об административных нарушениях Республики Беларусь, которая влечёт  наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

Лилия ГУЩА

 
 
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Как сообщил «НП» заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей КОЗУЛЯ, продолжаются проверки предприятий (в том числе
 
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