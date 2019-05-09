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в аг. Плотница женщина за рулем «Hyundai» протаранила забор

10.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

в аг. Плотница женщина за рулем «Hyundai» протаранила забор

Вечером 7 мая в аг. Плотница произошло ДТП, в котором пострадал  нетрезвый водитель.

Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, за рулём автомобиля «Hyundai» находилась женщина 1953 года рождения, которая не выбрала безопасную скорость движения,  съехала на обочину, протаранила забор и оказалась в чужом огороде.  Машина при этом «манёвре» перевернулась на крышу (на фото)!

Женщина жива, со сломанной ключицей  доставлена в больницу.

В районе всё спокойно…

Достаточно спокойно прошёл на Столинщине праздник 9 мая: несколько мелких ДТП без пострадавших.

В поле зрения сотрудников ГАИ попались только два горе-водителя:   один подшофе управлял мотоциклом, второй  –  бесправник…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Вечером 7 мая в аг. Плотница произошло ДТП, в котором пострадал  нетрезвый водитель. Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД
 
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