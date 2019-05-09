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Минская область лидирует по кражам велосипедов (инфографика)

10.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минская область лидирует по кражам велосипедов (инфографика)

За январь-апрель 2019 года зарегистрировано 537 таких краж, из них только за апрель — 245. Установлены 234 лица, совершивших эти кражи. Больше всего краж в Минской области, меньше — в Могилевской.

Чаще всего воруют:

незаблокированные замками велосипеды;

с лестничных площадок подъездов многоквартирных жилых домов;

с улиц и дворов частных домов;

в дневное время, когда большинство жильцов находятся на работе.

На улицах больше всего краж велосипедов происходит в период с 11 до 22 часов.

Кражи совершают подростки, студенты, преступники со стажем, бомжи и наркоманы.

Профилактические рекомендации:

не оставлять велосипед без присмотра;

обязательно пристегивать надежными велозамками не только раму, но и колесо;

оставлять велосипед следует в наиболее людном месте и в поле зрения камер видеонаблюдения;

снять велокомпьютер, насос и другие ценные вещи;

не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться;

не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц;

переписать серийный номер велосипеда в техпаспорт;

оформить все документы на велосипед при покупке и сохранять их, записать номер рамы, сфотографировать велосипед;

дополнительно промаркировать в специализированной организации раму и другие основные узлы велосипеда.

Не приобретать велосипед у незнакомых лиц при отсутствии на него документов — он мог быть украден и несколько раз перепродан.

Если кража все-таки произошла, то потерпевший или свидетель должен как можно быстрее обратиться в милицию.

Источник: Министерство внутренних дел Беларуси
Инфографика: БелТА

 
 
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За январь-апрель 2019 года зарегистрировано 537 таких краж, из них только за апрель — 245. Установлены 234 лица, совершивших эти
 
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