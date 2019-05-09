Минская область лидирует по кражам велосипедов (инфографика)

За январь-апрель 2019 года зарегистрировано 537 таких краж, из них только за апрель — 245. Установлены 234 лица, совершивших эти кражи. Больше всего краж в Минской области, меньше — в Могилевской.
Чаще всего воруют:
незаблокированные замками велосипеды;
с лестничных площадок подъездов многоквартирных жилых домов;
с улиц и дворов частных домов;
в дневное время, когда большинство жильцов находятся на работе.
На улицах больше всего краж велосипедов происходит в период с 11 до 22 часов.
Кражи совершают подростки, студенты, преступники со стажем, бомжи и наркоманы.
Профилактические рекомендации:
не оставлять велосипед без присмотра;
обязательно пристегивать надежными велозамками не только раму, но и колесо;
оставлять велосипед следует в наиболее людном месте и в поле зрения камер видеонаблюдения;
снять велокомпьютер, насос и другие ценные вещи;
не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться;
не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц;
переписать серийный номер велосипеда в техпаспорт;
оформить все документы на велосипед при покупке и сохранять их, записать номер рамы, сфотографировать велосипед;
дополнительно промаркировать в специализированной организации раму и другие основные узлы велосипеда.
Не приобретать велосипед у незнакомых лиц при отсутствии на него документов — он мог быть украден и несколько раз перепродан.
Если кража все-таки произошла, то потерпевший или свидетель должен как можно быстрее обратиться в милицию.
Источник: Министерство внутренних дел Беларуси
Инфографика: БелТА