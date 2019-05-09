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Домрачева, Эйсмонт и другие известные белорусы рассказали о своих родных, которые прошли войну
10.05.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 мая Беларусь вспоминала тех, кто отдал жизнь и здоровье ради победы в Великой Отечественной войне. Воспоминаниями и фотографиями своих родных, которых тоже коснулась война, поделились и известные белорусы — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, космонавт Олег Новицкий, биатлонистка Дарья Домрачева и многие другие.
Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала историю своей прабабушки:
«Моя прабабушка Аня. Анна Федоровна Подберезкина. Всю войну прошла медсестрой. Была связной партизанского отряда. Обеспечивала отряды медикаментами. Четыре года в подполье, сотни спасенных жизней. Была отмечена многочисленными наградами — медаль „За отвагу“, благодарности… Всю жизнь была верна призванию — по окончании войны ассистировала у операционного стола многие десятилетия».
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