Домрачева, Эйсмонт и другие известные белорусы рассказали о своих родных, которые прошли войну

Источник материала: Tut.by

9 мая Беларусь вспоминала тех, кто отдал жизнь и здоровье ради победы в Великой Отечественной войне. Воспоминаниями и фотографиями своих родных, которых тоже коснулась война, поделились и известные белорусы — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, космонавт Олег Новицкий, биатлонистка Дарья Домрачева и многие другие.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала историю своей прабабушки:

«Моя прабабушка Аня. Анна Федоровна Подберезкина. Всю войну прошла медсестрой. Была связной партизанского отряда. Обеспечивала отряды медикаментами. Четыре года в подполье, сотни спасенных жизней. Была отмечена многочисленными наградами — медаль „За отвагу“, благодарности… Всю жизнь была верна призванию — по окончании войны ассистировала у операционного стола многие десятилетия».