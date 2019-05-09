Возвращаются после майских. Погранкомитет назвал переходы, где ждут очереди на въезд в выходные

Источник материала: Tut.by

С учетом того, что многие белорусы решили продлить себе майские праздники до 11−12 мая, и будут в эти выходные возвращаться домой, на границе прогнозируются очереди. В Госпогранкомитете назвали три перехода, где больше всего будет автомобилей и автобусов.



В эти выходные на границе будут очереди. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Под конец больших выходных мы ожидаем всплеск потока на въезд в Республику Беларусь. В том числе учитываем людей, которые будут следовать через нашу страну в Российскую Федерацию (большие майские праздники в России заканчиваются 12 мая — Прим. TUT.BY), — заявил Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Подход и принцип работы будет все тот же: мы не будем снижать темп работы. На тех направлениях, где это потребует обстановка, будем усиливаться, возможно, выставлять дополнительные пограничные наряды.

В Государственном погранкомитете отмечают, что в эти дни обеспечат «ритмичную и непрерывную» работу пунктов пропуска. По прогнозам, больше всего людей будет в трех пунктах пропуска.

— Это наиболее популярные автомобильные направления: Брест-Тересполь, Брузги — Кузница Белостокская, Каменный Лог — Мядининкай, — перечисляет Антон Бычковский.

Чтобы не стоять на границе часами, в Госпогранкомитете советуют заранее продумать маршрут возвращения.

— Многие путешественники прокладывают свои маршруты с помощью различных навигационных программ. Они «грешат» тем, что прокладывают маршрут по кратчайшему пути, по большим магистралям, избегая каких-то объездов. Однако такие программы не учитывают очередь и то время, которое придется потратить на прохождение границы, — рассказывают в Госпогранкомитете. — Мы советуем водителю откорректировать свой маршрут вручную, например, выбрать другой пункт пропуска. Например, если проложить путь Брест-Варшава, то навигатор предложит пункт пропуска Варшавский мост, хотя рядом есть Домачево и Песчатка. И, как правило, там или нет транспортных средств, или их в два раза меньше. Да, придется проехать 40 лишних километров, но границу можно пройти гораздо быстрее. Ситуация в обратную сторону Варшава — Брест может выглядеть точно также.