ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возвращаются после майских. Погранкомитет назвал переходы, где ждут очереди на въезд в выходные

10.05.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С учетом того, что многие белорусы решили продлить себе майские праздники до 11−12 мая, и будут в эти выходные возвращаться домой, на границе прогнозируются очереди. В Госпогранкомитете назвали три перехода, где больше всего будет автомобилей и автобусов.


В эти выходные на границе будут очереди. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Под конец больших выходных мы ожидаем всплеск потока на въезд в Республику Беларусь. В том числе учитываем людей, которые будут следовать через нашу страну в Российскую Федерацию (большие майские праздники в России заканчиваются 12 мая — Прим. TUT.BY), — заявил Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Подход и принцип работы будет все тот же: мы не будем снижать темп работы. На тех направлениях, где это потребует обстановка, будем усиливаться, возможно, выставлять дополнительные пограничные наряды.

В Государственном погранкомитете отмечают, что в эти дни обеспечат «ритмичную и непрерывную» работу пунктов пропуска. По прогнозам, больше всего людей будет в трех пунктах пропуска.

— Это наиболее популярные автомобильные направления: Брест-Тересполь, Брузги — Кузница Белостокская, Каменный Лог — Мядининкай, — перечисляет Антон Бычковский.

Чтобы не стоять на границе часами, в Госпогранкомитете советуют заранее продумать маршрут возвращения.

— Многие путешественники прокладывают свои маршруты с помощью различных навигационных программ. Они «грешат» тем, что прокладывают маршрут по кратчайшему пути, по большим магистралям, избегая каких-то объездов. Однако такие программы не учитывают очередь и то время, которое придется потратить на прохождение границы, — рассказывают в Госпогранкомитете. — Мы советуем водителю откорректировать свой маршрут вручную, например, выбрать другой пункт пропуска. Например, если проложить путь Брест-Варшава, то навигатор предложит пункт пропуска Варшавский мост, хотя рядом есть Домачево и Песчатка. И, как правило, там или нет транспортных средств, или их в два раза меньше. Да, придется проехать 40 лишних километров, но границу можно пройти гораздо быстрее. Ситуация в обратную сторону Варшава — Брест может выглядеть точно также.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом того, что многие белорусы решили продлить себе майские праздники до 11−12 мая, и будут в эти выходные возвращаться домой, на границе прогнозируются очереди....
 
Новости дня
Новости общества
 
Ограничение в дееспособности как одна из форм защиты имущественных прав семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • черные кеды на платформе в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика