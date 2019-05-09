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Ограничение в дееспособности как одна из форм защиты имущественных прав семьи

10.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Алкоголизм и наркомания чаще всего является причиной семейно-бытовых конфликтов, совершения правонарушений и преступлений. Именно поэтому такая гражданско-правовая мера, как ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами, имеет важное профилактическое значение.

Под ограничением дееспособности понимается лишение судом гражданина, по основаниям, закрепленным гражданским законодательством, производить без согласия своего попечителя юридически значимые действия, то есть совершать сделки, за исключением мелких бытовых.

В соответствии со ст. 373 ГПК Республики Беларусь дело о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, органа опеки и попечительства, а также общественных объединений, уставом или положением которых предоставлено такое право. Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина.

В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Исходя из приведенной выше нормы законодательства следует, что суд вправе ограничить дееспособность гражданина, если будет установлено, что вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами он ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Таким образом, законодатель четко установил взаимосвязь между злоупотреблениями спиртными напитками, наркотическим веществами и материальным положением его семьи.

При этом необходимо отметить, что гражданин может быть ограничен в дееспособности даже тогда, когда у членов его семьи имеется достаточный самостоятельный доход, но при этом будет установлено, что данный гражданин обязан содержать членов своей семьи (выплачивать алименты на родителей, детей) либо члены семьи вынуждены его содержать.

Судебная практика рассмотрения дел указанной категории свидетельствует, что подавляющее большинство заявлений об ограничении дееспособности направляются в суды прокурорами. При этом инициаторами проведения проверки с целью решения вопроса об ограничении дееспособности граждан являются супруги, родители и дети.

Заявления о признании граждан ограниченно дееспособными рассматриваются судом в особом производстве с обязательным привлечением к участию в деле прокурора и органа опеки и попечительства. Участие прокурора по делам о признании лица ограниченно дееспособным является обязательным, поскольку речь идет о существенном изменении правового положения лица.

Судебные расходы (госпошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела) по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным с заявителя взысканию не подлежат. Не может возлагаться обязанность по несению судебных расходов и на заинтересованных лиц.

Кроме того, законодатель предусмотрел возможность отмены ограничения дееспособности, если основания, в силу которых гражданин был ограничен судом в дееспособности, отпали. С заявлением об отмене отграничения в дееспособности могут обращаться в суд сам гражданин, его члены семьи, орган опеки и попечительства.

Первый заместитель прокурора

Минской области

старший советник юстиции                                                    

Борис Петровский                                             

 
 
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Вопрос о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их...
 
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