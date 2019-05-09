В Борисове состоялось чествование ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Это участь не миновала и сотрудников Борисовской милиции. В 1986-1989 годах более 110 милиционеров Борисовщины были откомандированы в составе сводных отрядов для выполнения служебных обязанностей в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области. В числе первых были Александр Гончаров, Петр Сацукевич, Александр Будько, Владимир Козлов, Владимир Круглянин, Леонид Балыков, Николай Бакун, Александр Кузмич, Роман Касперович и многие другие. С нами нет уже более десятка ликвидаторов, жизни которых унесла тяжелая болезнь. Но остается память…

Сегодня в стенах Борисовского РУВД состоялось чествование тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации крупнейшей техногенной катастрофы. На мероприятии присутствовал личный состав Борисовского РУВД, а также ветераны – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: Юрий Лукашев, Вячеслав Турчинович, Геннадий Махров, Валерий Нечаев, Николай Грук.

Перед присутствующими выступил председатель ветеранской организации Городского отдела милиции Борисовского РУВД, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Юрий Лукашёв, который рассказывал развитии событий после аварии на Чернобыльской АЭС, о сотрудниках борисовской милиции, проходивших службу в зоне отчуждения, особое внимание уделив героизму ликвидаторов в первые и последующие дни.

В завершение встречи участники мероприятия возложили цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Собравшиеся почтили память тех, кто, не жалея жизни, принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии.

После встречи и чествования ликвидаторов состоялся просмотр тематического фильма.

ГИОС Борисовского РУВД