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Победителей 13 международных олимпиад будут принимать в вузы Беларуси без экзаменов в 2019 году

10.05.2019 14:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Победителей 13 международных олимпиад будут принимать в вузы Беларуси без экзаменов в 2019 году
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением №42 от 29 апреля 2019 года утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых будут приниматься в белорусские вузы и учреждения среднего специального образования без вступительных испытаний в 2019 году. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Поступать без экзаменов для получения высшего образования первой ступени, среднего специального образования смогут победители (обладатели дипломов I, II, III степени). В перечне 60-я международная математическая олимпиада, 53-я международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, 51-я международная химическая олимпиада, 50-я международная физическая олимпиада, 31-я международная олимпиада по информатике, 30-я международная биологическая олимпиада, 16-я международная географическая олимпиада.

В утвержденном Минобразования списке также 8-я Европейская математическая олимпиада для девушек, 13-я международная олимпиада по наукам о Земле, 15-я международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике, 13-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике, 6-я международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона, олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" 2018 года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением №42 от 29 апреля 2019 года утвердило перечень из 13 международных олимпиад, победители которых будут...
 
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